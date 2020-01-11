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Realme C3s скоро будет официально анонсирован

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MobilZone / Гаджеты
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Несколько дней назад мы сообщили, что Realme анонсировала новый телефон в Таиланде под названием Realme C2s. Этот телефон может обзавестись преемником вскоре, так как Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (NBTC) сертифицировала новый телефон под названием Realme C3s.

Сертификат показывает, что Realme C3s имеет номер модели RMX2020. Хотя никакой другой информации об устройстве нет, мы полагаем, что это будет вариант пока еще не анонсированного Realme C3. И оба телефона будут отличаться так же, как Realme C2s отличается от Realme C2 только в отношении оперативной памяти и постоянной памяти.
Всего пару дней назад у Realme состоялось мероприятие в Китае, где было объявлено о Realme X50 5G вместе с некоторыми продуктами для жизни. Возможно, в ближайшее время производитель планирует другое мероприятие, скорее всего, в Индии, где он представит свою первую фитнес-группу, которую недавно дразнил ее генеральный директор. Существует вероятность того, что преемник Realme C2s также будет объявлен на этом мероприятии.
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