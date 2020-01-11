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Xiaomi запатентовала два нетрадиционных складных телефона

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MobilZone / Гаджеты
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Компания Xiaomi запатентовала две новые совершенно разные концепции складных смартфонов в Китае. Эти два патента имеют конструкции, которые знакомы с тем, что мы видели у других компаний ранее, но они также немного отличаются по-своему. Первое устройство сгибается по горизонтали, делая более широкий дисплей, а второе - вертикально, для более длинного отображения.
Первый дизайн показывает телефон, который напоминает нам о Huawei Mate X, и это более практичный из двух запатентованных устройств. Дисплей откидывается назад, заставляя устройство чувствовать себя как смартфон нормального размера. Однако, в сложенном виде устройство будет иметь размеры, аналогичные размеру стандартного 8-дюймового планшета. Полоса камеры на патенте гораздо более тонкая по сравнению с полоской камеры Mate X.

Второе запатентованное устройство, с другой стороны, является ОЧЕНЬ более причудливым, чем предыдущее устройство. Вместо того, чтобы формировать более широкий дисплей, это устройство имеет гораздо более длинный дисплей в форме раскладушки. Главное, однако, это то, что дисплей всегда находится снаружи устройства, что означает, что складывание телефона только для того, чтобы сделать устройство короче. Блок камеры тоже интересно, кажется, сидит на дисплее.
Хотя это, кажется, было вдохновлено такими вещами, как Motorola Razr, тот факт, что дисплей всегда находится снаружи устройства, является для нас таким странным решением. Это оставляет его открытым для элементов в любое время, что, по-видимому, не имеет практической причины. Мы бы предпочли увидеть стандартную конструкцию раскладушки, такую как Galaxy Fold 2.

Хотя вполне возможно, что ни одно из этих устройств никогда не будет полностью реализовано, безусловно, интересно обсудить и представить, какими они были бы, если бы были настоящими. Это второе устройство кажется довольно бессмысленным, поэтому было бы неплохо увидеть, какие контраргументы и функции мы могли бы увидеть в его пользу.
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