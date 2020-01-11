Black Shark 3 стал первым телефоном с 16 ГБ оперативной памяти

Black Shark 2

#Xiaomi Black Shark 3 5G (KLE-A0) to launch soon, gets certified by MIIT. pic.twitter.com/BLxfiXpfLq — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) December 26, 2019

Модель Black Shark с номером моделии предположительно Black Shark 3 была сертифицирована в Китае в прошлом месяце. Сертификат не раскрывает много деталей об устройстве, но показывает, что оно будет поддерживать 5G.Помимо поддержки 5G, которая будет присутствовать на устройстве, советник показал, что Black Shark 3 будет поставляться с колоссальными 16 ГБ оперативной памяти. Согласно подсказке, это могло бы сделать игровой смартфон первым телефоном с такой большой оперативной памятью. Это наверняка будет излишним, если смартфон станет реальностью.Black Shark 3 возьмет эстафету у Black Shark 2 Pro, который был последним телефоном от китайского производителя, анонсированного еще в июле 2019 года. Black Shark 2 Pro оснащен 6,39-дюймовым экраном FHD +, процессором Snapdragon 855+ и комплектами 4000 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Мы не ожидаем чего-то меньшего от Black Shark 3. Недавняя утечка говорит о том, что у нее будет батарея емкостью более 4700 мч.