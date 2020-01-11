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Black Shark 3 стал первым телефоном с 16 ГБ оперативной памяти

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MobilZone / Гаджеты
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Модель Black Shark с номером модели SHARK KLE-AO и предположительно Black Shark 3 была сертифицирована в Китае в прошлом месяце. Сертификат не раскрывает много деталей об устройстве, но показывает, что оно будет поддерживать 5G.
Black Shark 2

Помимо поддержки 5G, которая будет присутствовать на устройстве, советник показал, что Black Shark 3 будет поставляться с колоссальными 16 ГБ оперативной памяти. Согласно подсказке, это могло бы сделать игровой смартфон первым телефоном с такой большой оперативной памятью. Это наверняка будет излишним, если смартфон станет реальностью.


Black Shark 3 возьмет эстафету у Black Shark 2 Pro, который был последним телефоном от китайского производителя, анонсированного еще в июле 2019 года. Black Shark 2 Pro оснащен 6,39-дюймовым экраном FHD +, процессором Snapdragon 855+ и комплектами 4000 мАч аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Мы не ожидаем чего-то меньшего от Black Shark 3. Недавняя утечка говорит о том, что у нее будет батарея емкостью более 4700 мч.
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