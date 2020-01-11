Huawei Y9 Prime (2019) получает обновление EMUI 10 на базе Android 10

Huawei Y9 Prime (2019) был анонсирован в мае прошлого года с Android 9 Pie на основе EMUI 9. Смартфон получил EMUI 9.1 в августе, и теперь должен обновиться EMUI 10.
EMUI 10 основан на Android 10 и предоставляет темный режим для Huawei Y9 Prime (2019) вместе с цветовой схемой, вдохновленной Morandi Color, а также дизайном журнала, который плавно превращает экранный контент в дизайн, похожий на журнал.
Кроме того, обновление добавляет новые анимации с мгновенной обратной связью, плавными движениями и впечатляющим временем отклика.
EMUI 10 в настоящее время выкатывается в Индии, и вы можете загрузить его на Y9 Prime (2019) через приложение HiCare.
EMUI 10 основан на Android 10 и предоставляет темный режим для Huawei Y9 Prime (2019) вместе с цветовой схемой, вдохновленной Morandi Color, а также дизайном журнала, который плавно превращает экранный контент в дизайн, похожий на журнал.
Кроме того, обновление добавляет новые анимации с мгновенной обратной связью, плавными движениями и впечатляющим временем отклика.
EMUI 10 в настоящее время выкатывается в Индии, и вы можете загрузить его на Y9 Prime (2019) через приложение HiCare.