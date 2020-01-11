Apple продаст свой двухмиллиардный iPhone уже в этом году

Первый iPhone был представлен ровно 13 лет назад и с тех пор стал самым важным продуктом Apple, приносящим большую часть его доходов. Телефон, который навсегда изменил индустрию, сейчас близок к еще одной удивительной ступеньке - его двухмиллиардной продаже.
Восемь аналитиков рынка уверены, что компания из Купертино близка к двухмиллиардной продаже в этом году. Apple планирует продать 195 миллионов iPhone в течение финансового 2020 года, что намного больше, чем прогнозируемые 186 миллионов, в основном благодаря хорошим продажам в праздничные дни. Если все пойдет хорошо, общее количество продаж iPhone с 2007 года должно составить примерно 1,9 миллиарда единиц.
Несмотря на то, что общие продажи iPhone снизились с пикового периода 2015-2018 годов, ожидается, что компания получит рекордный доход в размере 275 миллиардов долларов. Конечно, большую часть доходов по-прежнему несут iPhone, но такие услуги, как App Store, Apple Pay и Apple Music, растут из года в год. И, кроме того, они не были бы актуальны, если бы не было так много людей, несущих iPhone вокруг.
Кроме того, Apple выпустит более дешевый iPhone 9 и свои первые телефоны 5G в 2020 году, и продажи iPhone будут иметь все шансы вернуться к росту, и, возможно, следующий миллиард будет достигнут гораздо быстрее.
Восемь аналитиков рынка уверены, что компания из Купертино близка к двухмиллиардной продаже в этом году. Apple планирует продать 195 миллионов iPhone в течение финансового 2020 года, что намного больше, чем прогнозируемые 186 миллионов, в основном благодаря хорошим продажам в праздничные дни. Если все пойдет хорошо, общее количество продаж iPhone с 2007 года должно составить примерно 1,9 миллиарда единиц.
Несмотря на то, что общие продажи iPhone снизились с пикового периода 2015-2018 годов, ожидается, что компания получит рекордный доход в размере 275 миллиардов долларов. Конечно, большую часть доходов по-прежнему несут iPhone, но такие услуги, как App Store, Apple Pay и Apple Music, растут из года в год. И, кроме того, они не были бы актуальны, если бы не было так много людей, несущих iPhone вокруг.
Кроме того, Apple выпустит более дешевый iPhone 9 и свои первые телефоны 5G в 2020 году, и продажи iPhone будут иметь все шансы вернуться к росту, и, возможно, следующий миллиард будет достигнут гораздо быстрее.