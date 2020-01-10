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Samsung Galaxy M31 получит макро-камеру, как у A51

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MobilZone / Гаджеты
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Ранние сведения о Samsung Galaxy M31 предполагали, что не будет никаких изменений в задней камере по сравнению с Galaxy M30s. Однако, на панели смартфона, предположительно принадлежащей M31, имеется дополнительное отверстие - это еще одна камера.

Galaxy A51 и A71 также получили дополнительную камеру, а именно выделенный макромодуль. Таким образом, не исключено, что новый телефон M-серии последует этому примеру.
Макро-камера в стороне, как ожидается, Galaxy M31 будет содержать 48-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную сверхширокую камеры, а также датчик глубины. Предполагается, что телефон будет иметь тот же чипсет, Exynos 9611, хотя мы уже видели заявления о том, что он будет использовать Snapdragon 665 (выбор чипсета может зависеть от региона).

Ходят слухи, что Samsung также работает над Galaxy M11, M21 и M41. Galaxy M41 будет оснащен 64-мегапиксельным сенсором для своей основной камеры и чипсетом Exynos 9630, в то время как Galaxy M21 должен предлагать 24-мегапиксельную основную камеру и чипсет Exynos 9609 или 9610.
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