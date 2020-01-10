Генеральный директор Samsung раскрывает имя следующего складного смартфона

Samsung якобы провел секретные встречи в CES с партнерами и клиентами-перевозчиками, где продемонстрировал еще не анонсированные продукты. Само по себе это неудивительно, потому что компания, как известно, делала это в прошлом.
Что еще удивительнее, это то, что вышло из этих встреч на этой неделе. Во-первых, босс Samsung Mobile DJ Koh предположительно назвал официальное название телефона, который мы все называем Galaxy Fold 2. Следующая складка будет называться Galaxy Bloom. Есть даже размытое изображение, которое якобы было поспешно снято на одном из таких собраний одним из участников, чтобы доказать это.
Samsung, очевидно, планирует продавать этот продукт женщинам в возрасте от 20 лет, что объясняет название (хотя не совсем понятно, как), а также форму. Вдохновением для дизайна послужили компакты Lancome, и когда вы поместите эти два устройства рядом друг с другом, как показано ниже, это, несомненно, начнет иметь большой смысл.
У устройства не будет пластиковой пленки поверх экрана, как у оригинального Galaxy Fold, вместо этого используется ультратонкое стекло. Galaxy Bloom будет снимать видео 8K и станет первым смартфоном, поддерживающим эту функцию. Будут как 4G, так и 5G версии Bloom.
Кроме того, Ко, очевидно, подтвердил известную по слухам новую стратегию именования флагманской линейки Galaxy S. Три модели, представленные на мероприятии 11 февраля, будут называться S20, S20 + и S20 Ultra. Samsung решила не подсчитывать один за другим, чтобы должным образом отпраздновать начало нового десятилетия.
Говорят, что Galaxy S20 Ultra оснащен основной задней камерой на 108 Мп, а также поддерживает 100-кратный зум. Все три также будут иметь возможность записи 8K.
Что еще удивительнее, это то, что вышло из этих встреч на этой неделе. Во-первых, босс Samsung Mobile DJ Koh предположительно назвал официальное название телефона, который мы все называем Galaxy Fold 2. Следующая складка будет называться Galaxy Bloom. Есть даже размытое изображение, которое якобы было поспешно снято на одном из таких собраний одним из участников, чтобы доказать это.
Samsung, очевидно, планирует продавать этот продукт женщинам в возрасте от 20 лет, что объясняет название (хотя не совсем понятно, как), а также форму. Вдохновением для дизайна послужили компакты Lancome, и когда вы поместите эти два устройства рядом друг с другом, как показано ниже, это, несомненно, начнет иметь большой смысл.
У устройства не будет пластиковой пленки поверх экрана, как у оригинального Galaxy Fold, вместо этого используется ультратонкое стекло. Galaxy Bloom будет снимать видео 8K и станет первым смартфоном, поддерживающим эту функцию. Будут как 4G, так и 5G версии Bloom.
Кроме того, Ко, очевидно, подтвердил известную по слухам новую стратегию именования флагманской линейки Galaxy S. Три модели, представленные на мероприятии 11 февраля, будут называться S20, S20 + и S20 Ultra. Samsung решила не подсчитывать один за другим, чтобы должным образом отпраздновать начало нового десятилетия.
Говорят, что Galaxy S20 Ultra оснащен основной задней камерой на 108 Мп, а также поддерживает 100-кратный зум. Все три также будут иметь возможность записи 8K.