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Huawei продали огромное количество Mate X за месяц

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Во время CES 2020 генеральный директор Samsung сообщил, что компания продала более 400 000 единиц Galaxy Fold, предполагая, что, безусловно, существует хороший спрос на складные телефоны, несмотря на завышенные ценники, которые поставляются с революционной технологией.

Теперь компания Huawei решила ответить информацией о том, как работает ее складная модель Mate X. Mate X доступен только в Китае, но компания по-прежнему заявляет, что с момента запуска 15 ноября ей удалось продать 100 000 устройств в месяц. Таким образом, общее количество проданных устройств Huawei Mate X составит около 200 000.
В то же время китайское СМИ Sina сообщило, что Huawei вдвое сократила время доставки, а это означает, что все пользователи, покупающие его устройства в пятницу на флеш-продаже, получат свое новое блестящее складное устройство во вторник, вместо того, чтобы ждать целую неделю. В настоящее время Mate X стоит 16 999 юаней (2447 долл. США), в то время как Galaxy Fold стоит 15 999 юаней (2 303 долл. США).
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