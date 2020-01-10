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Samsung продемонстрировала новый смартфон с раскладным экраном

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MobilZone / Гаджеты
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После успешного запуска Galaxy Fold, Samsung теперь сосредоточена на выпуске складных устройств следующего поколения, и Fold 2 не заставит себя долго ждать. А на выставке CES в Лас-Вегасе Samsung, как сообщается, продемонстрировал третий телефон в серии и тот, который имеет раскладной дисплей.

Мы слышали об этом форм-факторе и раньше, и некоторые утверждают, что у LG уже есть работоспособный смартфон такого плана. Но у Samsung, кажется, почти готов такой смартфон. К сожалению, только немногие имели возможность увидеть реальный телефон, поэтому не так много подробностей. Все, что мы знаем, это то, что дисплей был покрыт тем же материалом, который использовался для оригинального Fold, т.е. пластиком.

Рендеры от LetsGoDigital представляют собой одно из таких устройств с дисплеем, которое можно увеличить с 6" до 8" дюймов, но они не основаны на каких-либо убедительных доказательствах, поэтому мы не будем вдаваться в подробности.

Мы будем в поисках дополнительной информации по этому вопросу и будем держать вас в курсе.
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