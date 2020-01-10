Поставки iPhone в Китае серьёзно выросли в декабре

Согласно новому отчету Bloomberg, Apple увеличила объем поставок iPhone в Китай на 18,7% в годовом исчислении. Данные отчета были получены из Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT) и показывают, что производителю iPhone удалось продать около 3,18 миллиона единиц своих смартфонов. Ранее Apple наблюдала рост в Китае на 6% г / г за сентябрь и октябрь.
Китай является вторым по величине рынком Apple после США, и, несмотря на общее падение продаж смартфонов в регионе, Купертино удалось изменить положение вещей непосредственно перед праздником в Китае. Согласно данным о продажах, iPhone 11 был основной движущей силой роста поставок.
Отчет также показал 389 миллионов поставок смартфонов в Китай к 2019 году, 13 миллионов из которых были с поддержкой 5G. Заглядывая в будущее, ожидается, что поставки Apple iPhone уменьшатся с увеличением количества 5G-доступных устройств у конкурентов. Первые iPhone, поддерживающие сеть следующего поколения, ожидаются в осенний период.
Китай является вторым по величине рынком Apple после США, и, несмотря на общее падение продаж смартфонов в регионе, Купертино удалось изменить положение вещей непосредственно перед праздником в Китае. Согласно данным о продажах, iPhone 11 был основной движущей силой роста поставок.
Отчет также показал 389 миллионов поставок смартфонов в Китай к 2019 году, 13 миллионов из которых были с поддержкой 5G. Заглядывая в будущее, ожидается, что поставки Apple iPhone уменьшатся с увеличением количества 5G-доступных устройств у конкурентов. Первые iPhone, поддерживающие сеть следующего поколения, ожидаются в осенний период.