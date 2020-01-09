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Samsung продал огромное количество смартфонов Galaxy Fold в 2019 году

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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С тех пор, как Samsung выпустила Galaxy Fold с ценой в 2000 долларов, многие задавались вопросом, сколько единиц на самом деле сможет продать компания. Устройство продолжало продаваться всякий раз, когда выходило на новый рынок, но Samsung никогда не раскрывал фактическое количество поставленных единиц.
В прошлом месяце мы увидели отчет представителя Samsung, в котором утверждалось, что Fold прошла отметку в 1 миллион продаж, но информация оказалась ложной и позже была опровергнута Samsung.

Теперь генеральный директор Samsung DJ Koh сообщил, что объем продаж Fold составляет от 400 000 до 500 000. Генеральный директор выступил с заявлением во время интервью в CES, и хотя эта цифра может показаться не столь впечатляющей, она все же респектабельна, учитывая нишевую категорию продуктов Fold и пока ограниченную доступность.
Забегая вперед, Fold 2, как ожидается, прибудет с более низкой стартовой ценой - около $ 1000, что могло бы собрать внимание большего числа покупателей. Ожидается, что вторая складная модель Samsung будет представлена 11 февраля вместе с новой линейкой S20.
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