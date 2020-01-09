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Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Xiaomi Mi 8 является последним устройством получить последнюю версию Android. Обновление теперь распространяется на глобальные варианты Mi 8 и имеет номер сборки MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM. Он входит в 1,9 ГБ и приносит декабрьский патч безопасности.
Обновление журнала изменений

Пользователи получают все обычные функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность, улучшенное управление местоположением и расширенный общесистемный темный режим. Кроме того, пользователи также получат удовольствие от обновленного MIUI 11, который поставляется с пересмотренными визуальными эффектами, звуками и улучшенной стабильностью системы. 
Проверьте полный список изменений ниже:
  • Система
    • Стабильный MIUI на базе Android 10
    • Обновление Android Security Patch до декабря 2019 г.
    • Повышенная безопасность системы
  • Блокировка экрана, строка состояния, тень уведомлений
    • Исправлено: Не удалось открыть настройки уведомлений в тени уведомлений во втором пространстве
    • Исправлено: не удалось открыть тень уведомления в некоторых случаях
  • Безопасность
    • Оптимизация: локализованный платеж Иконка безопасности для Индии.
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