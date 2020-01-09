Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10

Xiaomi Mi 8 является последним устройством получить последнюю версию Android. Обновление теперь распространяется на глобальные варианты Mi 8 и имеет номер сборки MIUI 11.0.1.0 QEAMIXM. Он входит в 1,9 ГБ и приносит декабрьский патч безопасности.
Пользователи получают все обычные функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность, улучшенное управление местоположением и расширенный общесистемный темный режим. Кроме того, пользователи также получат удовольствие от обновленного MIUI 11, который поставляется с пересмотренными визуальными эффектами, звуками и улучшенной стабильностью системы.
Проверьте полный список изменений ниже:
Пользователи получают все обычные функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность, улучшенное управление местоположением и расширенный общесистемный темный режим. Кроме того, пользователи также получат удовольствие от обновленного MIUI 11, который поставляется с пересмотренными визуальными эффектами, звуками и улучшенной стабильностью системы.
Проверьте полный список изменений ниже:
- Система
- Стабильный MIUI на базе Android 10
- Обновление Android Security Patch до декабря 2019 г.
- Повышенная безопасность системы
- Блокировка экрана, строка состояния, тень уведомлений
- Исправлено: Не удалось открыть настройки уведомлений в тени уведомлений во втором пространстве
- Исправлено: не удалось открыть тень уведомления в некоторых случаях
- Безопасность
- Оптимизация: локализованный платеж Иконка безопасности для Индии.