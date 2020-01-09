Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10

Обновление журнала изменений

Система Стабильный MIUI на базе Android 10 Обновление Android Security Patch до декабря 2019 г. Повышенная безопасность системы

Блокировка экрана, строка состояния, тень уведомлений Исправлено: Не удалось открыть настройки уведомлений в тени уведомлений во втором пространстве Исправлено: не удалось открыть тень уведомления в некоторых случаях

Безопасность Оптимизация: локализованный платеж Иконка безопасности для Индии.



Xiaomi Mi 8 является последним устройством получить последнюю версию Android. Обновление теперь распространяется на глобальные варианты Mi 8 и имеетсборки. Он входит в 1,9 ГБ и приносит декабрьский патч безопасности.Пользователи получают все обычные функции Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность, улучшенное управление местоположением и расширенный общесистемный темный режим. Кроме того, пользователи также получат удовольствие от обновленного MIUI 11, который поставляется с пересмотренными визуальными эффектами, звуками и улучшенной стабильностью системы.Проверьте полный список изменений ниже: