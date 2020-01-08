Рендеры iPhone 9 показывают нам предстоящий смартфон от Apple

iPhone SE 2 постоянно появлялся в нашем новостном разделе во второй половине 2019 года, но новый набор рендеров от надежного Стива Хеммерстоффера, известного как OnLeaks, дает нам первый взгляд на реальное устройство, которое может в итоге называться iPhone 9. Да, iPhone 9 может в конечном итоге стать названием для нового компактного iPhone, и он выглядит так же, как и обещалось из предыдущих утечек и слухов.
Устройство имеет двойное стекло с 4,7-дюймовым дисплеем, выпущенным в 2016 году, с короткими верхней и нижней панелями и датчиком Touch ID, выпущенным еще в 2014 году. На задней панели мы видим матовое стекло, как на iPhone 11 Pro дуэт рядом с одной камерой, светодиодной вспышкой и логотипом Apple.
Предполагаемые размеры устройства составляют 138,5 x 67,4 x 7,8 мм, что чуть толще, чем у iPhone 8. Ожидается, что в iPhone 9 будет установлен A13 Bionic SoC, который дебютировал в линейке iPhone 11 наряду с 3 ГБ оперативной памяти. Другое известное дополнение - новая антенна LCP, которая обеспечит улучшенное сетевое подключение. Зарядка все равно будет осуществляться через собственный порт.
Пока еще довольно рано говорить о сроках выпуска, мы слышали слухи о том, что iPhone 9 войдет в производственную фазу уже в следующем месяце и может быть выпущен в марте вместе с новыми 11 и 12,9-дюймовыми iPad Pro. Ожидаемая стартовая цена для варианта iPhone 9 на 64 ГБ составляет 399 долларов.
Устройство имеет двойное стекло с 4,7-дюймовым дисплеем, выпущенным в 2016 году, с короткими верхней и нижней панелями и датчиком Touch ID, выпущенным еще в 2014 году. На задней панели мы видим матовое стекло, как на iPhone 11 Pro дуэт рядом с одной камерой, светодиодной вспышкой и логотипом Apple.
Предполагаемые размеры устройства составляют 138,5 x 67,4 x 7,8 мм, что чуть толще, чем у iPhone 8. Ожидается, что в iPhone 9 будет установлен A13 Bionic SoC, который дебютировал в линейке iPhone 11 наряду с 3 ГБ оперативной памяти. Другое известное дополнение - новая антенна LCP, которая обеспечит улучшенное сетевое подключение. Зарядка все равно будет осуществляться через собственный порт.
Пока еще довольно рано говорить о сроках выпуска, мы слышали слухи о том, что iPhone 9 войдет в производственную фазу уже в следующем месяце и может быть выпущен в марте вместе с новыми 11 и 12,9-дюймовыми iPad Pro. Ожидаемая стартовая цена для варианта iPhone 9 на 64 ГБ составляет 399 долларов.