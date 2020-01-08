Пятимодульная камера Huawei P40 Pro показана на снимках

В прошлом месяце мы видели Huawei P40 Pro в некоторых рендерах OnLeaks, но они были слишком темными, чтобы что-то увидеть. Предполагаемые рендеры для защитного чехла теперь предлагают лучший взгляд на телефон.
Горб камеры показывает пять камер, соответствующих слухам до сих пор. Похоже, что в правом верхнем углу находится камера перископа (предполагается, что P40 Pro будет иметь 10-кратный оптический зум), хотя визуализация чехла обычно не является надежной. Из недавней утечки мы знаем, что у Huawei P40 вместо этого будет тройная камера.
Передняя часть P40 Pro также довольно интересна. Вероятно, первое, что вы заметите, это двойная камера для селфи, похожая на nova 6 5G. Но также внимательно посмотрите на экран - его боковые стороны не так закруглены, как ультра-изогнутый «горизонтальный дисплей» на Mate 30 Pro.
Вы даже можете видеть традиционные аппаратные клавиши на боковой панели, а не экранные элементы управления (мы знаем, что не все были поклонниками). Правда это или нет, но OnLeaks также намекает на в основном плоский дисплей.
Там нет 3,5-мм разъема для наушников, это, вероятно, зарезервировано для непрофессиональной модели. Верхняя часть телефона, кажется, вмещает в себя ИК-порт.
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в конце марта в Париже с чипсетом Kirin 990 на борту и, вероятно, без сервисов Google.
Горб камеры показывает пять камер, соответствующих слухам до сих пор. Похоже, что в правом верхнем углу находится камера перископа (предполагается, что P40 Pro будет иметь 10-кратный оптический зум), хотя визуализация чехла обычно не является надежной. Из недавней утечки мы знаем, что у Huawei P40 вместо этого будет тройная камера.
Передняя часть P40 Pro также довольно интересна. Вероятно, первое, что вы заметите, это двойная камера для селфи, похожая на nova 6 5G. Но также внимательно посмотрите на экран - его боковые стороны не так закруглены, как ультра-изогнутый «горизонтальный дисплей» на Mate 30 Pro.
Вы даже можете видеть традиционные аппаратные клавиши на боковой панели, а не экранные элементы управления (мы знаем, что не все были поклонниками). Правда это или нет, но OnLeaks также намекает на в основном плоский дисплей.
Там нет 3,5-мм разъема для наушников, это, вероятно, зарезервировано для непрофессиональной модели. Верхняя часть телефона, кажется, вмещает в себя ИК-порт.
Huawei P40 и P40 Pro будут представлены в конце марта в Париже с чипсетом Kirin 990 на борту и, вероятно, без сервисов Google.