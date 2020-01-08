ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
OnePlus Concept One представлен с исчезающей камерой
10:01
Android 10 прибывает на Motorola One Vision
08:00
Diesel выпускает умные часы Fadelite с WearOS и Snapdragon 3100
22:00
Сочетание мощности и элегантности: планшеты Lenovo
20:00
Realme поставила 25 миллионов телефонов в 2019 году
18:00
Первая распродажа Redmi K30 5G закончилась через два часа
16:00
MediaTek Dimensity 800 - чипсет 5G для смартфонов среднего класса
14:00
Royole анонсирует Mirage Smart Speaker и RoWrite 2
12:00
Realme X50 5G официально анонсирован: характеристики и цены
10:00
Дизайн Google Pixel 4a подтвержден утечками
08:00
AnTuTu опубликовал последние рейтинги мощных смартфонов на 2019 год
20:00
Realme 5i официально представлен: характеристики и цены
18:00
Withings ScanWatch - новые умные часы с активным отслеживанием здоровья
16:10
Модели Samsung Galaxy A51 и A71 официально подтверждены
14:00
Android 10 официально выходит на Sony Xperia XZ2 Trio и XZ3
12:00
Манекен OnePlus 8 Lite подтверждает тройную камеру
10:00
Apple может выгравировать эмодзи на ваших AirPods и AirPods Pro
08:00
Новый ретро-телефон Nokia появится к концу месяца
17:03
Новый патент Xiaomi - сразу 2 камеры под экраном
15:30
Как перенести свои приложения на новое Android устройство
11:41
Redmi Note 8 Pro — это самый мощный смартфон, в своем классе
10:31
Один из главных флагманов года: Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 5 камер и 3 вида зарядки
20:00
Полные спецификации Realme X50 5G раскрыты на TENAA
17:41
Samsung Galaxy Fold 2 поставляется с супер быстрой зарядкой
16:00
Еще семь телефонов Huawei и Honor присоединяются к бета-версии EMUI 10
14:00
Samsung выпускает три промо-ролика для Galaxy A51 и A71
12:00
Смартфона Google Pixel 4а XL не будет
10:00
Redmi K30 5G может одновременно подключаться к трем сетям для повышения скорости передачи данных
08:00
Основные технические характеристики Realme X50 5G
20:00
Объявлены Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
18:00
Тизер OnePlus Concept One с невидимой камерой
15:56
Патент Oppo раскрывает смартфон с боковой всплывающей камерой
14:00
Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце
 Больше новостей
» » Android 10 прибывает на Motorola One Vision
-

Android 10 прибывает на Motorola One Vision

Поделиться:
MobilZone / Softnews / Гаджеты
251
После запуска бета-версии Android 10 для One Vision еще в ноябре, Motorola теперь готова предоставить финальную версию программного обеспечения своим пользователям, начиная с Бразилии. Номер версии - QSA30.62-24, и обновление включает исправление безопасности от января 2020 года.
Как и следовало ожидать, обновление содержит все ожидаемые функции Android 10, такие как темная тема для всей системы, что очень важно, поскольку мы обнаружили, что темная тема на современных телефонах Motorola довольно глючная. Вы также получаете более точный контроль над разрешениями местоположения и новой навигацией на основе жестов.

На данный момент обновление доступно только для бразильских пользователей, но это не займет много времени, чтобы выйти на другие рынки.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle