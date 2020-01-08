Android 10 прибывает на Motorola One Vision

После запуска бета-версии Android 10 для One Vision еще в ноябре, Motorola теперь готова предоставить финальную версию программного обеспечения своим пользователям, начиная с Бразилии. Номер версии - QSA30.62-24, и обновление включает исправление безопасности от января 2020 года.
Как и следовало ожидать, обновление содержит все ожидаемые функции Android 10, такие как темная тема для всей системы, что очень важно, поскольку мы обнаружили, что темная тема на современных телефонах Motorola довольно глючная. Вы также получаете более точный контроль над разрешениями местоположения и новой навигацией на основе жестов.
На данный момент обновление доступно только для бразильских пользователей, но это не займет много времени, чтобы выйти на другие рынки.
Как и следовало ожидать, обновление содержит все ожидаемые функции Android 10, такие как темная тема для всей системы, что очень важно, поскольку мы обнаружили, что темная тема на современных телефонах Motorola довольно глючная. Вы также получаете более точный контроль над разрешениями местоположения и новой навигацией на основе жестов.
На данный момент обновление доступно только для бразильских пользователей, но это не займет много времени, чтобы выйти на другие рынки.