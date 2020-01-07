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Первая распродажа Redmi K30 5G закончилась через два часа

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Компания Xiaomi представила Redmi K30 5G еще в начале декабря, но нам пришлось ждать почти месяц, чтобы телефон с поддержкой сети следующего поколения поступил в продажу. 

Согласно официальному профилю компании Weibo, первая партия ушла за 2 часа.

Redmi не сообщил, сколько единиц было продано за двухчасовой период, но сообщил, что новые продажи будут проведены 10 января в 10:00 по местному времени.

В настоящее время у телефона самая низкая начальная цена для телефона 5G - 1999 юаней (285 долларов США / 255 евро) для варианта объемом 6/64 ГБ. Однако, Redmi K30 5G доступен только в варианте 8/128 ГБ, который стоит 2 599 юаней (370 долл. США / 335 евро).

В прошлом году подключение к сети 5G было зарезервировано для флагманов, но к 2020 году также появится множество компаний среднего звена, которые работают в новых сетях.

Redmi K30 5G уже сталкивается с конкуренцией со стороны Oppo Reno3 Pro и Realme X50 5G - два устройства, которые имеют тот же чипсет Snapdragon 765G и относительно близко ценник.
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