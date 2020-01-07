Дизайн Google Pixel 4a подтвержден утечками

Всего несколько дней назад OnLeaks выпустил рендеры Pixel 4a, сегодня изображения, демонстрирующие защитные чехлы для телефона, подтверждают дизайн. И нам бы хотелось, чтобы это не оказалось правдой. Квадратный горб камеры просто не выглядит правильно с одной камерой.
Тем более, что эта камера находится в правом нижнем углу квадрата, а светодиодная вспышка - в левом верхнем углу. Разве не было бы лучше? Не то, чтобы на Pixel 4 расположение лица было идеальным, но это выглядит еще более странным.
Предполагается, что Pixel 4a будет иметь экран 5,81 дюйма, и это может быть единственный телефон среднего класса от Google в этом году, так как более крупный Pixel 4a XL, как сообщается, не появится. Конечно, даже если это окажется ложным, камера на модели XL не будет отличаться.
В любом случае, рендеринг корпуса, похоже, подтверждает другие элементы дизайна, которые мы видели ранее - камеру с отверстием (первая от Google) и 3,5-мм разъем для наушников сверху. Ожидается, что 4a будет представлен на конференции Google I / O 2020 (в начале мая).
Тем более, что эта камера находится в правом нижнем углу квадрата, а светодиодная вспышка - в левом верхнем углу. Разве не было бы лучше? Не то, чтобы на Pixel 4 расположение лица было идеальным, но это выглядит еще более странным.
Предполагается, что Pixel 4a будет иметь экран 5,81 дюйма, и это может быть единственный телефон среднего класса от Google в этом году, так как более крупный Pixel 4a XL, как сообщается, не появится. Конечно, даже если это окажется ложным, камера на модели XL не будет отличаться.
В любом случае, рендеринг корпуса, похоже, подтверждает другие элементы дизайна, которые мы видели ранее - камеру с отверстием (первая от Google) и 3,5-мм разъем для наушников сверху. Ожидается, что 4a будет представлен на конференции Google I / O 2020 (в начале мая).