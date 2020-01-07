Дизайн Google Pixel 4a подтвержден утечками

Всего несколько дней назадвыпустил рендеры Pixel 4a, сегодня изображения, демонстрирующие защитные чехлы для телефона, подтверждают дизайн. И нам бы хотелось, чтобы это не оказалось правдой. Квадратный горб камеры просто не выглядит правильно с одной камерой.Тем более, что эта камера находится в правом нижнем углу квадрата, а светодиодная вспышка - в левом верхнем углу. Разве не было бы лучше? Не то, чтобы на Pixel 4 расположение лица было идеальным, но это выглядит еще более странным.Предполагается, что Pixel 4a будет иметь экран 5,81 дюйма, и это может быть единственный телефон среднего класса от Google в этом году, так как более крупный Pixel 4a XL, как сообщается, не появится. Конечно, даже если это окажется ложным, камера на модели XL не будет отличаться.В любом случае, рендеринг корпуса, похоже, подтверждает другие элементы дизайна, которые мы видели ранее - камеру с отверстием (первая от Google) и 3,5-мм разъем для наушников сверху. Ожидается, что 4a будет представлен на конференции Google I / O 2020 (в начале мая).