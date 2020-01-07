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AnTuTu опубликовал последние рейтинги мощных смартфонов на 2019 год

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MobilZone / Гаджеты
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AnTuTu опубликовал последние рейтинги мощности смартфонов на 2019 год. В нем представлены самые быстрые и мощные смартфоны с 1 по 31 декабря. Оценки являются средними для более чем 1000 устройств, а не самыми высокими.

Среди флагманов vivo удерживает первую тройку: iQOO Neo 855 Racing и iQOO Pro 5G - самые быстрые, а затем NEX 3 5G. Все три модели имеют своего рода оптимизацию на уровне программного обеспечения, такую как Turbo Write или технология HPB, которая повышает их производительность.

OnePlus 7T и 7T Pro занимают четвертое и пятое места соответственно и ASUS ROG Phone II находится в шестом месте.
Глядя на смартфоны в таблице для midrangers, мы видим Exynos 980, которым владеют vivo X30 Pro, Snapdragon 765G на Oppo Reno3 Pro 5G и Kirin 810 на Honor 9X Pro в тройке лидеров. С 7-нм Mediatek Dimensity 1000L недостаточно протестированных устройств, но AnTuTu ожидает, что они появятся в рейтинге в следующем месяце.

AnTuTu также оценил 7-нм Snapdragon 765G как значительное улучшение по сравнению с 730G, так что похоже, что стоит присмотреть.
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