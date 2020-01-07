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Realme X50 5G официально анонсирован: характеристики и цены

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Дизайн Google Pixel 4a подтвержден утечками

08:00

AnTuTu опубликовал последние рейтинги мощных смартфонов на 2019 год

20:00

Realme 5i официально представлен: характеристики и цены

18:00

Withings ScanWatch - новые умные часы с активным отслеживанием здоровья

16:10

Модели Samsung Galaxy A51 и A71 официально подтверждены

14:00

Android 10 официально выходит на Sony Xperia XZ2 Trio и XZ3

12:00

Манекен OnePlus 8 Lite подтверждает тройную камеру

10:00

Apple может выгравировать эмодзи на ваших AirPods и AirPods Pro

08:00

Новый ретро-телефон Nokia появится к концу месяца

17:03

Новый патент Xiaomi - сразу 2 камеры под экраном

15:30

Как перенести свои приложения на новое Android устройство

11:41

Redmi Note 8 Pro — это самый мощный смартфон, в своем классе

10:31

Один из главных флагманов года: Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 5 камер и 3 вида зарядки

20:00

Полные спецификации Realme X50 5G раскрыты на TENAA

17:41

Samsung Galaxy Fold 2 поставляется с супер быстрой зарядкой

16:00

Еще семь телефонов Huawei и Honor присоединяются к бета-версии EMUI 10

14:00

Samsung выпускает три промо-ролика для Galaxy A51 и A71

12:00

Смартфона Google Pixel 4а XL не будет

10:00

Redmi K30 5G может одновременно подключаться к трем сетям для повышения скорости передачи данных

08:00

Основные технические характеристики Realme X50 5G

20:00

Объявлены Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

18:00

Тизер OnePlus Concept One с невидимой камерой

15:56

Патент Oppo раскрывает смартфон с боковой всплывающей камерой

14:00

Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце

12:00

Samsung Galaxy Note 10 получает январское обновление безопасности перед пикселями

10:00

Huawei расширит свою экосистему мобильных услуг в 2020 году

06:05

Oppo, vivo и Xiaomi запускают системы беспроводной передачи файлов

21:30

Xiaomi Mi Mix Alpha задерживается на неопределенный срок

19:30

Обновление Samsung Galaxy Note 9 до Android 10 теперь широко доступно

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Xiaomi готовит более мощные версии Redmi K30 5G и Redmi Note 8

15:30

Новая функция iOS 13 позволила десяткам миллионов пользователей iPhone отключить этот параметр

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Раскрыты официальные цены на Xiaomi Mi Watch Color