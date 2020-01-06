Realme 5i официально представлен: характеристики и цены

Realme 5i был только открыт во Вьетнаме - телефон приносит четыре камеры и большой аккумулятор 5,000mAh к сегменту начального уровня. Это стоит 3700000 донгов или около 160 долл. США / 145 евро. Если эти спецификации звучат знакомо потому, что это в основном Realme 5.
Давайте сначала посмотрим на камеры. Основной датчик на задней панели имеет сенсор 12MP и диафрагму f / 1.8. Затем идет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая покрывает поле обзора 119° и поддерживает режим Super Night. Две камеры могут работать вместе, чтобы снимать видео, подобные этому:
Основная камера также может снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду или работать медленно в режиме замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду. Здесь есть еще две камеры - 2-мегапиксельная макро-камера (которая может фокусироваться на расстоянии 4 см) и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Запись видео осуществляется с помощью 11-нм чипсета Snapdragon 665, который содержит четыре ядра Kryo 260 Gold и четыре 260 Silver (соответственно на A73 и A53), а также графический процессор Adreno 610. Realme предлагает две конфигурации памяти - 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. В любом случае, рядом с двумя слотами для SIM-карт есть специальный слот для карт памяти microSD. Телефон работает под управлением ОС Color 6.1 на базе Android 9 Pie.
Спереди на 6,5-дюймовом экране установлена панель IPS с разрешением 720 x 1600 пикселей. Он охраняется Gorilla Glass и обещает 480 нит яркости. На нем есть каплевидный вырез, в котором находится 8-мегапиксельная селфи-камера.
Realme 5i доступен в синем и зеленом цветах. Обе версии имеют рисунок «Солнечный свет» - волнистая текстура на спине, результат 10 часов полировки на специализированном станке. Также на задней панели находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
Помимо камер, батарея является еще одним важным пунктом продажи 5i. Она имеет емкость 5000 мАч и с обратной (проводной) зарядкой, вы можете использовать его в качестве источника питания для пополнения ваших аксессуаров.
Телефон поставляется со стандартным зарядным устройством на 10 Вт, которое, к сожалению, использует кабель microUSB для подключения к телефону. По крайней мере, есть 3,5-мм разъем для наушников сверху - это один старый разъем, который мы рады видеть.
Realme указывает время автономной работы для различных случаев использования, включая 9,4 часа PUBG или 19,1 часа YouTube. Кроме того, компания использовала специальное покрытие на внутренних и внешних компонентах для защиты телефона от брызг.
Опять же, стоимость Realme 5i во Вьетнаме составляет 3 700 000 новозеландских долларов, а цена Realme 5 - 4 000 000 новозеландских долларов. Мы еще не знаем, когда 5i будет доступен для покупки. Через три дня телефон будет представлен для индийского рынка.
Давайте сначала посмотрим на камеры. Основной датчик на задней панели имеет сенсор 12MP и диафрагму f / 1.8. Затем идет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, которая покрывает поле обзора 119° и поддерживает режим Super Night. Две камеры могут работать вместе, чтобы снимать видео, подобные этому:
Основная камера также может снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду или работать медленно в режиме замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду. Здесь есть еще две камеры - 2-мегапиксельная макро-камера (которая может фокусироваться на расстоянии 4 см) и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Запись видео осуществляется с помощью 11-нм чипсета Snapdragon 665, который содержит четыре ядра Kryo 260 Gold и четыре 260 Silver (соответственно на A73 и A53), а также графический процессор Adreno 610. Realme предлагает две конфигурации памяти - 3/32 ГБ и 4/64 ГБ. В любом случае, рядом с двумя слотами для SIM-карт есть специальный слот для карт памяти microSD. Телефон работает под управлением ОС Color 6.1 на базе Android 9 Pie.
Спереди на 6,5-дюймовом экране установлена панель IPS с разрешением 720 x 1600 пикселей. Он охраняется Gorilla Glass и обещает 480 нит яркости. На нем есть каплевидный вырез, в котором находится 8-мегапиксельная селфи-камера.
Realme 5i доступен в синем и зеленом цветах. Обе версии имеют рисунок «Солнечный свет» - волнистая текстура на спине, результат 10 часов полировки на специализированном станке. Также на задней панели находится емкостный сканер отпечатков пальцев.
Помимо камер, батарея является еще одним важным пунктом продажи 5i. Она имеет емкость 5000 мАч и с обратной (проводной) зарядкой, вы можете использовать его в качестве источника питания для пополнения ваших аксессуаров.
Телефон поставляется со стандартным зарядным устройством на 10 Вт, которое, к сожалению, использует кабель microUSB для подключения к телефону. По крайней мере, есть 3,5-мм разъем для наушников сверху - это один старый разъем, который мы рады видеть.
Realme указывает время автономной работы для различных случаев использования, включая 9,4 часа PUBG или 19,1 часа YouTube. Кроме того, компания использовала специальное покрытие на внутренних и внешних компонентах для защиты телефона от брызг.
Опять же, стоимость Realme 5i во Вьетнаме составляет 3 700 000 новозеландских долларов, а цена Realme 5 - 4 000 000 новозеландских долларов. Мы еще не знаем, когда 5i будет доступен для покупки. Через три дня телефон будет представлен для индийского рынка.