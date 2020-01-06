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Модели Samsung Galaxy A51 и A71 официально подтверждены

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MobilZone / Гаджеты
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Первые устройства Samsung Galaxy A51 в Европе начнут поставляться 17 января, так как три голландских магазина начали принимать предварительные заказы по цене € 370.

Модель A51 в трех цветовых вариантах - черном, белом и синем.

Цена на Samsung Galaxy A71 по предзаказу € 470. Опять же, у вас есть выбор между тремя вариантами цвета - черный, синий, серебристый.
Samsung Galaxy A51 и A71 должны поразить остальную часть Европы примерно в то же время, что и Нидерланды. Другие рынки должны скоро увидеть свои предзаказные кампании.
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