Модели Samsung Galaxy A51 и A71 официально подтверждены

Первые устройства Samsung Galaxy A51 в Европе начнут поставляться 17 января, так как три голландских магазина начали принимать предварительные заказы по цене € 370.
Модель A51 в трех цветовых вариантах - черном, белом и синем.
Цена на Samsung Galaxy A71 по предзаказу € 470. Опять же, у вас есть выбор между тремя вариантами цвета - черный, синий, серебристый.
Samsung Galaxy A51 и A71 должны поразить остальную часть Европы примерно в то же время, что и Нидерланды. Другие рынки должны скоро увидеть свои предзаказные кампании.
Модель A51 в трех цветовых вариантах - черном, белом и синем.
Цена на Samsung Galaxy A71 по предзаказу € 470. Опять же, у вас есть выбор между тремя вариантами цвета - черный, синий, серебристый.
Samsung Galaxy A51 и A71 должны поразить остальную часть Европы примерно в то же время, что и Нидерланды. Другие рынки должны скоро увидеть свои предзаказные кампании.