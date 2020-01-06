Android 10 официально выходит на Sony Xperia XZ2 Trio и XZ3

После оснащения своих флагманов 2019 года Android 10 Sony также предлагает последнюю версию Android для некоторых своих старых телефонов. Xperia xz2 , xz2 Compact и XZ2 Premium, а также для ZX3 все получать обновления Android 10.Само обновление ссборкизанимает 730 МБ. Он содержит все стандартные новинки Android 10, такие как улучшенная конфиденциальность и управление местоположением, а также общесистемный темный режим. Некоторые пользователи сообщают, что программа запуска на их устройствах не обновлялась, поэтому они не могут получить доступ к новой навигации с помощью жестов.Учитывая, что линейка XZ2 и XZ3 вышли в 2018 году и уже получили Android 10, мы должны ожидать, что Xperia 10 и 10 Plus также скоро получат большое обновление.