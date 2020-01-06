Манекен OnePlus 8 Lite подтверждает тройную камеру

OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro являются преемниками семейства OnePlus 7T, и ожидается, что они появятся в первой половине 2020 года. Однако, ожидается, что не флагманский вариант под названием OnePlus 8 Lite будет расширяться, увеличив портфель компании до трех телефонов.
Сегодня во время ток-шоу с Питом Лау, генеральным директором OnePlus, был замечен манекен устройства. Предполагаемый OnePlus 8 Lite стратегически расположен перед каждым другим устройством OnePlus, но это, очевидно, не просто манекен, а не функциональный смартфон.
Гаджет соответствует CAD-рендерам, которые мы заметили в прошлом месяце - тройной датчик в левом верхнем углу, кнопка включения питания на левой стороне, никаких портов или крупных отверстий на верхней стороне. В какой-то момент гости даже начинают обсуждать устройство, но звук таинственным образом исчезает, и мы остаемся с языком мандарина, читающим по губам - задача, выходящая далеко за пределы наших возможностей.
Также обсуждаются проекты задних панелей, которые еще не сделали но, учитывая сходство между манекеном и рендерами, вполне вероятно, что это реальная сделка. OnePlus хранит молчание по этому вопросу, но мы ожидаем, что телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 765G, поскольку обычные OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, скорее всего, будут иметь самую мощную платформу Qualcomm - Snapdragon 865.
Сегодня во время ток-шоу с Питом Лау, генеральным директором OnePlus, был замечен манекен устройства. Предполагаемый OnePlus 8 Lite стратегически расположен перед каждым другим устройством OnePlus, но это, очевидно, не просто манекен, а не функциональный смартфон.
Гаджет соответствует CAD-рендерам, которые мы заметили в прошлом месяце - тройной датчик в левом верхнем углу, кнопка включения питания на левой стороне, никаких портов или крупных отверстий на верхней стороне. В какой-то момент гости даже начинают обсуждать устройство, но звук таинственным образом исчезает, и мы остаемся с языком мандарина, читающим по губам - задача, выходящая далеко за пределы наших возможностей.
Также обсуждаются проекты задних панелей, которые еще не сделали но, учитывая сходство между манекеном и рендерами, вполне вероятно, что это реальная сделка. OnePlus хранит молчание по этому вопросу, но мы ожидаем, что телефон будет оснащен чипсетом Snapdragon 765G, поскольку обычные OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, скорее всего, будут иметь самую мощную платформу Qualcomm - Snapdragon 865.