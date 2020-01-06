Новый ретро-телефон Nokia появится к концу месяца

На днях пришло известие, что продолжение Nokia 9 PureView, якобы Nokia 9.2, было отложено с целью использования более нового чипсета Snapdragon 865. Что ж, похоже, мы можем ожидать утешительного выпуска телефона в форме новой «оригинальной» Nokia.
Если вы не следите за новостями, то вот краткое объяснение. Директор по продукту HMD опубликовал в Твиттере фотографии новой пары кроссовок Adidas Originals. В подписи он упоминает «оригинал» Nokia с смайликом подмигивающего лица и хэштегом #ChineseNewYear . Если какая-то линия модернизированной спортивной компании, созданная в прошлом, была какой-то индикацией, то «оригинал» Nokia, по сути, звучит так, как будто это новый взгляд на одну из знаковых моделей Nokia до Android. И это, похоже, наступит 25 января.
Мы уже видели, как Nokia пытается извлечь выгоду из ностальгии и интернет-славы неразрушимых 3310 с рубежа веков с несколькими «современными» 3310 в 2017 году. Обновление 8110 последовало в 2018 году, и оно получило ... смешанный прием. Что теперь, Nokia?
This is the 4th year I buy new shoes in anticipation of #CES and #MWC and it looks like this will be the best year yet! Found this stunning pair of limited edition #adidas #originals. This can only mean that we should launch a new #nokia #original @nokiamobile ? #ChineseNewYear pic.twitter.com/JJmizUg3ke— Juho Sarvikas (@sarvikas) January 4, 2020
Если вы не следите за новостями, то вот краткое объяснение. Директор по продукту HMD опубликовал в Твиттере фотографии новой пары кроссовок Adidas Originals. В подписи он упоминает «оригинал» Nokia с смайликом подмигивающего лица и хэштегом #ChineseNewYear . Если какая-то линия модернизированной спортивной компании, созданная в прошлом, была какой-то индикацией, то «оригинал» Nokia, по сути, звучит так, как будто это новый взгляд на одну из знаковых моделей Nokia до Android. И это, похоже, наступит 25 января.
Мы уже видели, как Nokia пытается извлечь выгоду из ностальгии и интернет-славы неразрушимых 3310 с рубежа веков с несколькими «современными» 3310 в 2017 году. Обновление 8110 последовало в 2018 году, и оно получило ... смешанный прием. Что теперь, Nokia?