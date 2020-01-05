Redmi Note 8 Pro — это самый мощный смартфон, в своем классе

В ТОП-6 рейтинга самых мощных смартфонов среднего класса попали и другие устройства от Xiaomi. Так, на третьем месте находится Mi 9T, а на пятом месте — Mi 9 SE. Примечательно, что рейтинг был составлен не на основе стоимости смартфонов, а на основании используемых процессоров, которые относятся к линейке среднего сегмента. Показательно, что на втором месте находится OPPO Reno 2 с процессором Snapdragon 730G, в Китае он стоит 430 долларов. За эти же деньги можно приобрести смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 855.Таким образом, Redmi Note 8 Pro может считать действительно интересным вариантом для тех людей, которые ищут производительные решения за приемлемые деньги.