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Redmi Note 8 Pro — это самый мощный смартфон, в своем классе

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MobilZone
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На основе данных бенчмарка AnTuTu Xiaomi опубликовала пост, в котором заявила, что Redmi Note 8 Pro является самым производительным смартфоном в мире. Речь идет об устройствах среднего класса. Читайте в нашем материале, какие еще устройства попали в рейтинг и как сильно они отстают от Redmi Note 8 Pro. 

В ТОП-6 рейтинга самых мощных смартфонов среднего класса попали и другие устройства от Xiaomi. Так, на третьем месте находится Mi 9T, а на пятом месте — Mi 9 SE. Примечательно, что рейтинг был составлен не на основе стоимости смартфонов, а на основании используемых процессоров, которые относятся к линейке среднего сегмента. Показательно, что на втором месте находится OPPO Reno 2 с процессором Snapdragon 730G, в Китае он стоит 430 долларов. За эти же деньги можно приобрести смартфон на флагманском процессоре Snapdragon 855. 

Таким образом, Redmi Note 8 Pro может считать действительно интересным вариантом для тех людей, которые ищут производительные решения за приемлемые деньги.
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