Один из главных флагманов года: Snapdragon 865, 12 Гб ОЗУ, 5 камер и 3 вида зарядки

Прошло некоторые время и хайп вокруг китайского гиганта утих. Идут праздники и компания решила напомнить о себе, а заодно и порадовать фанатов новым "убийцей" флагманов.
В 2019 году линейка Mi 9 разрослась до невиданных размеров, в модельном ряде около 10 смартфонов, но некоторые из них запомнились нам больше всего: Mi 9, Mi 9 SE, MI 9T. Эти модели стали популярными благодаря своей универсальности и сравнительной небольшой цене в купе с топовыми характеристиками. Мы видели компакт, мощность и новые дизайнерские концепты.
2020 год начнется с настоящей бомби. Xiaomi презентуют нам долгожданный Mi 10. С момента выхода Mi 9 появилось много технологий, которые обязаны появиться в новом аппарате и просто "порвать" рынок.
В сети уже есть информация о гаджете, и он обещает быть реально крутым. Кроме того, есть информация о том, что компания расширит модельный ряд и мы увидим 2 флагмана, по типу Samsung или Apple. Т.е будет обычный Mi 10 and Mi 10 Pro.
Mi 10 будет иметь 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Будем надеется, что обойдется без "водопадов". Было бы круто, если бы фронтальная камера была расположена под экраном, но скорее это будет просто вырез, так как технология под экранных камер еще слабо разработана.
Естественно аппарат получил топовый 8 ядерный 7нм процессор Snapdragon 865 + Adrenо 650 и 8 / 12 Гб ОЗУ. Такой сетап даст топовую производительность, сложно сказать, где её можно использовать. Разве, что в космос на нем лететь...
Тем не менее, мобильные игры становятся тяжелее, приложения больше, поэтому запас, все таки - необходимая вещь.
Наконец будет прокачан и сенсор основной камеры, он будет такой же как в Mi Note 10 - т.е новый Sony IMX686, это очень "жирный" сенсор, который уже обкатывается компанией, а значит к моменту выхода аппарата, будет работать в разы круче, хотя и на нынешнем 108 Мп Mi Note 10 он выдает сумасшедшие снимки.
Камера будет состоять из 4х модулей, - 20 мп широкоугольный обьектив, 12 Мп телефото и 5 Мп макро или датчик глубины. Аппарат получил 30 цифровой, и 10х гибридный зум.
Кроме того, наконец-то, мы увидим большой аккумулятор во флагмане. Mi 10 будет иметь емкость аккумулятора 4800 мАч и смартфон получит 3 вида зарядки: быструю проводную зарядку на 40 Вт, быструю беспроводную зарядку на 30 Вт и реверсивную беспроводную зарядку 10 Вт.
Вот это просто пушка. Кто то может сказать, что реверс - это бред. Но как ни крути функция полезная, будет становится еще более полезной в будущем.
Конечно же не обойдется без NFC и 5G.
А вот Pro версия не менее интересная. В ней нас ждет камера с сенсором на 108 мп, 48 широкоугольным объективом, 12 мп телевиком и 8 Мп доп. сенсор. Он будет продаваться только с 12 Гб оперативы и иметь большую диагональ экрана. Хотя батарея будет 4500 мАч.
Но в качестве быстрой зарядки - целых 66 Вт. Похоже, что так компания подходит к идее 100 Ватной зарядки, которая сможет зарядить батарею на те самые 17 минут.
Естественно, из коробки все будет идти на последнем Android и MIUI 11.
Вообщем гаджеты обещают быть крутейшими. А, чуть не забыл о прайсе, обычную версию на 8/128 Гб должны продавать от 450 баксов, что довольно неплохо, учитывая сколько стоил на старте Mi 9.
А вот Про версия будет иметь цену от 530 долларов, вот тут уже много серьёзных конкурентов. Но я уверен, что младшая версия точно завоюет сердца многих фанатов.
В 2019 году линейка Mi 9 разрослась до невиданных размеров, в модельном ряде около 10 смартфонов, но некоторые из них запомнились нам больше всего: Mi 9, Mi 9 SE, MI 9T. Эти модели стали популярными благодаря своей универсальности и сравнительной небольшой цене в купе с топовыми характеристиками. Мы видели компакт, мощность и новые дизайнерские концепты.
2020 год начнется с настоящей бомби. Xiaomi презентуют нам долгожданный Mi 10. С момента выхода Mi 9 появилось много технологий, которые обязаны появиться в новом аппарате и просто "порвать" рынок.
В сети уже есть информация о гаджете, и он обещает быть реально крутым. Кроме того, есть информация о том, что компания расширит модельный ряд и мы увидим 2 флагмана, по типу Samsung или Apple. Т.е будет обычный Mi 10 and Mi 10 Pro.
Mi 10 будет иметь 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Будем надеется, что обойдется без "водопадов". Было бы круто, если бы фронтальная камера была расположена под экраном, но скорее это будет просто вырез, так как технология под экранных камер еще слабо разработана.
Естественно аппарат получил топовый 8 ядерный 7нм процессор Snapdragon 865 + Adrenо 650 и 8 / 12 Гб ОЗУ. Такой сетап даст топовую производительность, сложно сказать, где её можно использовать. Разве, что в космос на нем лететь...
Тем не менее, мобильные игры становятся тяжелее, приложения больше, поэтому запас, все таки - необходимая вещь.
Наконец будет прокачан и сенсор основной камеры, он будет такой же как в Mi Note 10 - т.е новый Sony IMX686, это очень "жирный" сенсор, который уже обкатывается компанией, а значит к моменту выхода аппарата, будет работать в разы круче, хотя и на нынешнем 108 Мп Mi Note 10 он выдает сумасшедшие снимки.
Камера будет состоять из 4х модулей, - 20 мп широкоугольный обьектив, 12 Мп телефото и 5 Мп макро или датчик глубины. Аппарат получил 30 цифровой, и 10х гибридный зум.
Кроме того, наконец-то, мы увидим большой аккумулятор во флагмане. Mi 10 будет иметь емкость аккумулятора 4800 мАч и смартфон получит 3 вида зарядки: быструю проводную зарядку на 40 Вт, быструю беспроводную зарядку на 30 Вт и реверсивную беспроводную зарядку 10 Вт.
Вот это просто пушка. Кто то может сказать, что реверс - это бред. Но как ни крути функция полезная, будет становится еще более полезной в будущем.
Конечно же не обойдется без NFC и 5G.
А вот Pro версия не менее интересная. В ней нас ждет камера с сенсором на 108 мп, 48 широкоугольным объективом, 12 мп телевиком и 8 Мп доп. сенсор. Он будет продаваться только с 12 Гб оперативы и иметь большую диагональ экрана. Хотя батарея будет 4500 мАч.
Но в качестве быстрой зарядки - целых 66 Вт. Похоже, что так компания подходит к идее 100 Ватной зарядки, которая сможет зарядить батарею на те самые 17 минут.
Естественно, из коробки все будет идти на последнем Android и MIUI 11.
Вообщем гаджеты обещают быть крутейшими. А, чуть не забыл о прайсе, обычную версию на 8/128 Гб должны продавать от 450 баксов, что довольно неплохо, учитывая сколько стоил на старте Mi 9.
А вот Про версия будет иметь цену от 530 долларов, вот тут уже много серьёзных конкурентов. Но я уверен, что младшая версия точно завоюет сердца многих фанатов.