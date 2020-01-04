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Полные спецификации Realme X50 5G раскрыты на TENAA

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MobilZone / Гаджеты
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Realme X50 5G прибывает 7 января недавно инкапсулированная сертификация TENAA, обнаруживая способность размера дисплея и батареи телефона в процессе. Но теперь список TENAA был обновлен, чтобы раскрыть полную спецификацию.

По данным TENAA, X50 5G будет оснащен 6,57-дюймовым дисплеем FHD + TFT, что означает отсутствие экранного сканера отпечатков пальцев. В этом списке упоминается устройство для чтения отпечатков пальцев, отображаемое под дисплеем, но это, вероятно, ошибка, поскольку официальные изображения, ранее предоставленные Realme, подтвердили, что телефон придет с боковым считывателем отпечатков пальцев.
X50 5G будет поставляться с боковым считывателем отпечатков пальцев

Snapdragon 765G питанием X50 5G будет поставляться с 6GB, 8GB и 12 ГБ оперативной памяти с тремя вариантами хранения - 64GB, 128GB и 256GB. Смартфон не будет поставляться со слотом для карт памяти microSD, что делает его третьим смартфоном Realme в серии X после vanilla X и X2 Pro, не имеющим этой функции.

Realme X50 5G будет загружать Android 10 и заряжать батарею емкостью 4100 мАч, которую ранее заявляла компания, которая обеспечит более, чем двухдневный срок службы и поддерживает улучшенную быструю зарядку VOOC 4.0.

Что касается фотографии, Realme подтвердила, что X50 5G будет поставляться с шестью камерами - две спереди и четыре сзади. Теперь список TENAA показывает, что настройка двойной камеры на передней панели будет включать 16-мегапиксельную и 8-мегапиксельную камеры, а настройка задней камеры на задней панели будет представлять собой комбинацию 64-мегапиксельной, 12-мегапиксельной, 8-мегапиксельной и 2-мегапиксельной камеры.

Наконец, TENAA сообщает, что X50 5G будет 8,9 мм толщиной, весит 202 грамма и будет четырех цветов - синий, фиолетовый, черный и золотой.
В то время, как Realme, как ожидается, представит X50 5G и вариант Lite 7 января, компания, скорее всего, анонсирует Realme C3 после того, как она получила сертификацию NBTC в Таиланде. Сейчас об этом мало что известно, но в ближайшие недели должно появиться больше деталей.
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