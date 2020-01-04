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Samsung Galaxy Fold 2 поставляется с супер быстрой зарядкой

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что второй складной телефон Samsung дебютирует 11 или 18 февраля вместе с совершенно новой флагманской серией S20. Мы уже видели это лично, и теперь разработчики XDA нашли интересную строку кода в стабильной версии Galaxy Note 9 для Android 10, которая показывает, что Fold 2 будет поставляться с супер быстрой зарядкой.

Конкретный код показывает анимацию зарядки Fold 2 и поставляется с файлом под названием «bloom_front_charging_effect_superfast». Bloom - это внутреннее кодовое название для Fold 2, и имеет смысл, что Samsung оснастит свою последнюю складную модель своей технологией Super Fast Charging, которая дебютировала на Galaxy S10 5G. Фактическая скорость зарядки достигает 45 Вт, если у вас есть соответствующий зарядный адаптер. Анимация зарядки выглядит так, как будто бы она идеально помещалась на маленьком дополнительном дисплее уведомлений Fold 2, который расположен рядом с двумя камерами.


Мы уже видели распечатку с одной из предполагаемых батарей Galaxy Fold второго поколения, которая показала, что меньшая батарея будет иметь емкость 900 мАч. Еще неизвестно, сколько заряда будет удерживать вторая ячейка, но, по слухам, суммарная емкость обеих ячеек будет ниже 3000 мАч.

Кроме того, ожидается, что Fold 2 будет оснащен дисплеем с ультратонким стеклом (UTG), что должно повысить его долговечность по сравнению с предшественником. Что касается цены Fold 2, мы видели некоторые слухи в диапазоне $ 1000, но нам просто нужно подождать еще месяц, чтобы узнать наверняка.
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