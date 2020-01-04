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Еще семь телефонов Huawei и Honor присоединяются к бета-версии EMUI 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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EMUI 10 на базе Android Q Huawei расширится до семи телефонов, подтверждено официальной записью на Weibo. Четыре устройства Huawei и Honor присоединятся к бета-тестированию в феврале 2020 года, а еще три будут включены в программу через месяц. Вот полный список:

Февраль 2020

  • Huawei nova 5
  • Huawei nova 5i Pro
  • Huawei nova 5z
  • Honor 20С

Март 2020

  • Huawei nova 5i
  • Huawei Enjoy 10S
  • Honor 20 Lite
В настоящее время только телефоны с китайским программным обеспечением (без услуг Google) могут присоединиться к закрытой бета-версии через приложение сообщества на телефоне. Первые пользователи могут перейти на EMUI 10, основанной на последней версии Android.
В то время, как программа расширяется все больше и больше, китайская компания уже хвасталась в конце прошлого месяца, что более 10 миллионов устройств в настоящее время работают с EMUI 10. Некоторые флагманы, такие как устройства Honor V30 и Huawei Mate 30, поставляются с ним из коробка, но большинство получило это как обновление OTA.
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