Еще семь телефонов Huawei и Honor присоединяются к бета-версии EMUI 10

EMUI 10 на базе Android Q Huawei расширится до семи телефонов, подтверждено официальной записью на Weibo. Четыре устройства Huawei и Honor присоединятся к бета-тестированию в феврале 2020 года, а еще три будут включены в программу через месяц. Вот полный список:
В то время, как программа расширяется все больше и больше, китайская компания уже хвасталась в конце прошлого месяца, что более 10 миллионов устройств в настоящее время работают с EMUI 10. Некоторые флагманы, такие как устройства Honor V30 и Huawei Mate 30, поставляются с ним из коробка, но большинство получило это как обновление OTA.
Февраль 2020
- Huawei nova 5
- Huawei nova 5i Pro
- Huawei nova 5z
- Honor 20С
Март 2020
- Huawei nova 5i
- Huawei Enjoy 10S
- Honor 20 Lite
В то время, как программа расширяется все больше и больше, китайская компания уже хвасталась в конце прошлого месяца, что более 10 миллионов устройств в настоящее время работают с EMUI 10. Некоторые флагманы, такие как устройства Honor V30 и Huawei Mate 30, поставляются с ним из коробка, но большинство получило это как обновление OTA.