Samsung выпускает три промо-ролика для Galaxy A51 и A71

Samsung официально представил Galaxy A51 и A71 в прошлом месяце во Вьетнаме, а ранее сегодня он опубликовал детали релиза для дуэта в Европе. Чтобы отпраздновать их прибытие на этот континент, корейская компания также выпустила три промо-ролика для телефонов.
Все эти видео предназначены как для A51, так и для A71, поскольку Samsung, похоже, рассматривает их как двойняшек или что-то в этом роде. Прежде чем вы пристегнитесь и начнете смотреть, мы должны предупредить вас, что стиль этих видео ... из-за отсутствия лучшего слова "уникальный". Вы также можете назвать их «громкими», в переносном смысле, конечно. Посмотрите эти видео ниже.
Прежде всего, Samsung хочет, чтобы вы знали, что и A51, и A71 имеют функцию быстрой зарядки. Тем не менее, A51 поддерживает 15 Вт, а A71 - 25 Вт, и это немалая разница, поэтому имейте в виду, что определение компании «быстрый» выглядит довольно гибким.
Затем у нас есть видео об экранах Infinity-O на этих телефонах. Это ... круто.
Наконец, вот видео о новых участниках серии A, имеющих длительное время автономной работы. И этот самый громкий из всех. В прямом смысле.
Galaxy A51 достигнет большей части Европы в этом месяце, а A71 совершит поездку в феврале.
Все эти видео предназначены как для A51, так и для A71, поскольку Samsung, похоже, рассматривает их как двойняшек или что-то в этом роде. Прежде чем вы пристегнитесь и начнете смотреть, мы должны предупредить вас, что стиль этих видео ... из-за отсутствия лучшего слова "уникальный". Вы также можете назвать их «громкими», в переносном смысле, конечно. Посмотрите эти видео ниже.
Прежде всего, Samsung хочет, чтобы вы знали, что и A51, и A71 имеют функцию быстрой зарядки. Тем не менее, A51 поддерживает 15 Вт, а A71 - 25 Вт, и это немалая разница, поэтому имейте в виду, что определение компании «быстрый» выглядит довольно гибким.
Затем у нас есть видео об экранах Infinity-O на этих телефонах. Это ... круто.
Наконец, вот видео о новых участниках серии A, имеющих длительное время автономной работы. И этот самый громкий из всех. В прямом смысле.
Galaxy A51 достигнет большей части Европы в этом месяце, а A71 совершит поездку в феврале.