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Смартфона Google Pixel 4а XL не будет

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MobilZone / Гаджеты
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Хотя линейка Pixel изначально предназначалась для включения только высококлассных устройств, ситуация изменилась в 2019 году, когда Google выпустила недорогие средние устройства Pixel 3a и Pixel 3a XL. Не так давно мы видели первые просочившиеся рендеры грядущего Pixel 4a, а сегодня новый слух утверждает, что вы не должны ожидать, что Pixel 4a XL присоединится к нему.

Так что, если это исключит Pixel 4a с его 5,81" экраном, это будет единственным средним рейтингом, который Google запустит в этом году. Несмотря на больший экран по сравнению со своим предшественником, 4a, как сообщается, будет меньше в целом, благодаря обрезанным рамкам со всех сторон (как показали рендеры).
Эти претензии исходят от Дейва Ли, уважаемого YouTuber. Тем не менее, он, как правило, не из тех, кто пропускает что-то о будущих продуктах, так что здесь нет истории, о которой можно было бы говорить. Эту новость Вы должны принять с щепоткой соли, в настоящее время, по крайней мере.

Это был бы первый пиксель, который не будет представлен в двух размерах, но решение о запуске только 4a, а не 4a XL, как утверждается, было связано с тем, насколько успешнее был пиксель 3a, чем 3a XL.

Дейв Ли также поделился некоторой информацией о цветовых путях для будущего телефона, и похоже, что мы должны увидеть его в черном (с зеленым акцентом), белом (с коралловым) и «арктическом синем» с «ярко-розовым» акцентом на кнопке питания. Рендер выше был создан, чтобы продемонстрировать эту еще невидимую цветовую комбинацию.

Как и в случае с поколением 3a, Pixel 4a должен отказаться от беспроводной зарядки, но иметь разъем для наушников. Конструкция все еще пластиковая, есть порт USB-C и камера для селфи.
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