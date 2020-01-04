Последние новости

14:00

Samsung выпускает три промо-ролика для Galaxy A51 и A71

12:00

Смартфона Google Pixel 4а XL не будет

10:00

Redmi K30 5G может одновременно подключаться к трем сетям для повышения скорости передачи данных

08:00

Основные технические характеристики Realme X50 5G

20:00

Объявлены Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

18:00

Тизер OnePlus Concept One с невидимой камерой

15:56

Патент Oppo раскрывает смартфон с боковой всплывающей камерой

14:00

Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце

12:00

Samsung Galaxy Note 10 получает январское обновление безопасности перед пикселями

10:00

Huawei расширит свою экосистему мобильных услуг в 2020 году

06:05

Oppo, vivo и Xiaomi запускают системы беспроводной передачи файлов

21:30

Xiaomi Mi Mix Alpha задерживается на неопределенный срок

19:30

Обновление Samsung Galaxy Note 9 до Android 10 теперь широко доступно

17:19

Xiaomi готовит более мощные версии Redmi K30 5G и Redmi Note 8

15:30

Новая функция iOS 13 позволила десяткам миллионов пользователей iPhone отключить этот параметр

13:30

Раскрыты официальные цены на Xiaomi Mi Watch Color

11:30

Apple тихо снижает цены на iPad в Китае

09:24

Стала известна дата анонса умных часов Huami Amazfit T-Rex

20:40

Четыре селфи камеры: новый патент Vivo показывает странный дизайн

18:40

Realme будет показывать рекламу на своих телефонах

16:26

В сети появились живые изображения Samsung Galaxy Note10 Lite

13:35

Дата выхода Xiaomi Mi MIX Alpha приближается

11:24

Последний официальный постер демонстрирует переднюю часть Realme X50 5G

08:00

5 смартфонов Xiaomi, от покупки которых лучше отказаться в начале 2020 года

06:30

Сравнение Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8T

02:16

ТОП-10 флагманов в 2020 году

19:13

Супер быстрая windows 10, миф или реальность

16:00

Samsung Galaxy Note 9 получает стабильное обновление Android 10

14:00

Появился патент от Apple с полноэкранным дисплеем и без надреза

12:00

Apple рассматривает BOE как второго по величине поставщика OLED на 2021 год

10:00

Лучшие флагманские смартфоны 2019 года

08:00

Huawei поставила 12 миллионов телефонов серии Mate 30 по всему миру

20:00

Часы Xiaomi Watch Color официально анонсированы