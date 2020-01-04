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Redmi K30 5G может одновременно подключаться к трем сетям для повышения скорости передачи данных

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MobilZone / Гаджеты
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Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group и генеральный директор, представил новую функцию на Redmi K30 5G. Эта функция - 5G MultiLink, которая позволяет смартфону одновременно подключаться к 3 сетям для повышения скорости передачи данных.

Согласно заявлению старшего руководителя, Redmi K30 5G может одновременно подключаться к трем сетям, включая 2,4 ГГц WiFi + 5 ГГц WiFi + 5G / 4G мобильная сеть. Проще говоря, устройство может подключаться к двум различным сетям модема WiFi и совместно использовать мобильные данные. Лу Вейбинг также упомянул, что эта функция включена для поддержания стабильной работы при использовании смартфона.

Redmi K30 5G - это первый телефон 5G от дочерней компании Xiaomi, который призван обеспечить более новую и более быструю пропускную способность сети для смартфонов среднего класса. Устройство будет официально запущено 7 января 2020 года и будет стоить от 1999 юаней или примерно 286 долларов США за вариант оперативной памяти объемом 6 ГБ и 64 ГБ.

Он работает под управлением Qualcomm Snapdragon 765G SoC, который имеет встроенный модем X52 5G. Redmi K30 5G является преемником популярной серии K20 и приносит улучшения по всем направлениям, особенно с улучшенной сетью и улучшенными датчиками камеры. Аппарат также поддерживает NFC и питается от большой батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю проводную зарядку до 30 Вт.
Redmi K30 5G

Redmi K30 5G также поставляется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ с внутренним хранилищем, что является моделью высшего класса. Ожидается, что запуск смартфона ожидается на внутреннем рынке компании в Китае, и ожидается, что он появится и в других странах, таких как Индия, хотя может быть доступна только версия 4G.
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