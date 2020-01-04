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Основные технические характеристики Realme X50 5G

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MobilZone / Гаджеты
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Модель Realme X50 5G, выпущенная 7 января, получила сертификат TENAA, в котором раскрываются некоторые технические характеристики.

На веб-сайте китайских властей говорится, что X50 5G будет оснащен 6,57-дюймовым дисплеем с аккумулятором 4100 мАч под капотом, который, как мы знаем из предыдущих официальных тизеров, будет поддерживать VOOC 4.0, который будет заряжать аккумулятор от плоского до 70% за 30 минут.

Кроме того, список показывает, что X50 5G будет иметь толщину 8,9 мм и будет поддерживать две SIM-карты.
Realme X50 5G с боковым считывателем отпечатков пальцев

Realme официально не раскрыла полную спецификацию X50 5G, но поделилась несколькими изображениями смартфона, раскрывающими его дизайн. В дополнение к этому, CMO компании Сюй Ци Чейз вчера опубликовал новое изображение, демонстрирующее дисплей с пробойниками X50 5G и двойную фронтальную камеру.
Кроме того, Чейз также поделился фотографией, сделанной ультра-широкоугольной камерой X50 5G. Проверьте это ниже.
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