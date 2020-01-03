Объявлены Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

После продолжительного марафона утечек Samsung представила Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Оба построены на 6,7-дюймовых дисплеях FullHD + Infinity-O и оснащены батареями емкостью 4500 мАч.
Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 7-нм чипсетом с восьмиъядерным процессором с кластерами, работающими на частотах 2,8, 2,4 и 1,7 ГГц. Хотя это явно не подтверждено, он идеально соответствует Snapdragon 855. Платформа будет сочетаться с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
В нем три камеры: основной 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f / 2.0, объектив 123 со сверхшироким углом обзора f / 2.2, расположенный перед датчиком 12 мегапикселей, и 5-мегапиксельная макросъемка. Фронтальная камера в отверстии имеет сенсор 32MP и объектив f / 2.2.
Гораздо интереснее Galaxy S10 Lite - первый телефон Samsung, который оснащен новой Super Steady OIS компании для своей основной камеры, которая, как говорят, предлагает еще лучшую стабилизацию, чем его флагманы.
Samsung Galaxy Note 10 Lite поставляется в комплекте с S Pen и поддержкой Air Command. На передней панели она имеет точно такую же 32-мегапиксельную камеру, встроенную в отверстие на 6,7-дюймовом FullHD + дисплее.
Компания не раскрыла фактический чипсет внутри устройства, но подтвердила, что он построен на 10-нм техпроцессе и оснащен восьмиъядерным процессором с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,7 ГГц и еще четырьмя с тактовой частотой 1,7 ГГц. Это звучит как Exynos 9810 с немного разогнанным процессором. Объем оперативной памяти снова составляет 6/8 ГБ, а хранилище установлено на 128 ГБ.
На задней панели расположены три камеры - основной датчик с разрешением 12 мегапикселей / 1,7 с двухпиксельным AF и OIS, сверхширокоугольная камера с разрешением 12 мегапикселей / 2,2 и телеобъектив 12 мегапикселей f / 2,4.
Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite будут поставляться с Android 10 из коробки с One UI 2 поверх.
Первый будет продаваться в цветах Prism White, Prism Black или Prism Blue, в то время как второй будет предлагаться в красках Aura Glow, Aura Black или Aura Red. Цены и наличие будут подтверждены позже.
Samsung Galaxy S10 Lite оснащен 7-нм чипсетом с восьмиъядерным процессором с кластерами, работающими на частотах 2,8, 2,4 и 1,7 ГГц. Хотя это явно не подтверждено, он идеально соответствует Snapdragon 855. Платформа будет сочетаться с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
В нем три камеры: основной 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f / 2.0, объектив 123 со сверхшироким углом обзора f / 2.2, расположенный перед датчиком 12 мегапикселей, и 5-мегапиксельная макросъемка. Фронтальная камера в отверстии имеет сенсор 32MP и объектив f / 2.2.
Гораздо интереснее Galaxy S10 Lite - первый телефон Samsung, который оснащен новой Super Steady OIS компании для своей основной камеры, которая, как говорят, предлагает еще лучшую стабилизацию, чем его флагманы.
Samsung Galaxy Note 10 Lite поставляется в комплекте с S Pen и поддержкой Air Command. На передней панели она имеет точно такую же 32-мегапиксельную камеру, встроенную в отверстие на 6,7-дюймовом FullHD + дисплее.
Компания не раскрыла фактический чипсет внутри устройства, но подтвердила, что он построен на 10-нм техпроцессе и оснащен восьмиъядерным процессором с четырьмя ядрами с тактовой частотой 2,7 ГГц и еще четырьмя с тактовой частотой 1,7 ГГц. Это звучит как Exynos 9810 с немного разогнанным процессором. Объем оперативной памяти снова составляет 6/8 ГБ, а хранилище установлено на 128 ГБ.
На задней панели расположены три камеры - основной датчик с разрешением 12 мегапикселей / 1,7 с двухпиксельным AF и OIS, сверхширокоугольная камера с разрешением 12 мегапикселей / 2,2 и телеобъектив 12 мегапикселей f / 2,4.
Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite будут поставляться с Android 10 из коробки с One UI 2 поверх.
Первый будет продаваться в цветах Prism White, Prism Black или Prism Blue, в то время как второй будет предлагаться в красках Aura Glow, Aura Black или Aura Red. Цены и наличие будут подтверждены позже.