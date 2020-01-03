Тизер OnePlus Concept One с невидимой камерой

Мы до сих пор не знаем, будет ли OnePlus Concept One складным телефоном или нет, но последний тизер от компании раскрывает уникальную «невидимую камеру» на основе цветопередающего стекла.
Объективы камеры скрыты под тем, что выглядит как затемняемое стекло - в основном, один пиксель LCD. Технология, очевидно, позаимствована у дополнительного люка на крыше McLaren 720S (и других моделей). Это создаст изящный дизайн, особенно теперь, когда настройки многомодульных камер сделали телефоны похожими на глаза.
Вот пример того, как это работает:
OnePlus поделился концептуальными чертежами телефона с Wired. Есть вертикальная линия, которая делит телефон на две части, при этом верхняя часть (там, где камеры) немного расширяется. Вы можете увидеть именно эту часть в официальном тизере.
Интересно, что эта вертикальная линия, кажется, обрамлена строчкой, означая, что у телефона есть кожаная задняя панель (вероятно, Papaya Orange, торговая марка McLaren цвета). Также обратите внимание, что камеры нет, что делает телефон еще более гладким.
OnePlus Concept One будет представлен на выставке CES 2020 7 января. Как следует из названия, это устройство не будет коммерчески доступно, но OnePlus 8 может иметь невидимую камеру (хотя, вероятно, без кожаной задней панели). Рендеры OnePlus 8 и 8 Pro показывают стеклянную заднюю и тройную и четырехместную камеры соответственно.
We’re bringing the #OnePlusConceptOne to #CES2020, but you don’t have to wait: you can get a sneak peek at it right here, along with its groundbreaking “invisible camera” and color-shifting glass technology. pic.twitter.com/elsV9DKctn— OnePlus (@oneplus) January 3, 2020
Объективы камеры скрыты под тем, что выглядит как затемняемое стекло - в основном, один пиксель LCD. Технология, очевидно, позаимствована у дополнительного люка на крыше McLaren 720S (и других моделей). Это создаст изящный дизайн, особенно теперь, когда настройки многомодульных камер сделали телефоны похожими на глаза.
Вот пример того, как это работает:
OnePlus поделился концептуальными чертежами телефона с Wired. Есть вертикальная линия, которая делит телефон на две части, при этом верхняя часть (там, где камеры) немного расширяется. Вы можете увидеть именно эту часть в официальном тизере.
Интересно, что эта вертикальная линия, кажется, обрамлена строчкой, означая, что у телефона есть кожаная задняя панель (вероятно, Papaya Orange, торговая марка McLaren цвета). Также обратите внимание, что камеры нет, что делает телефон еще более гладким.
OnePlus Concept One будет представлен на выставке CES 2020 7 января. Как следует из названия, это устройство не будет коммерчески доступно, но OnePlus 8 может иметь невидимую камеру (хотя, вероятно, без кожаной задней панели). Рендеры OnePlus 8 и 8 Pro показывают стеклянную заднюю и тройную и четырехместную камеры соответственно.