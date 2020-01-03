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Патент Oppo раскрывает смартфон с боковой всплывающей камерой

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MobilZone / Гаджеты
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Производитель усердно работает над полноэкранным дизайном смартфона. Мы видели выемки, отверстия, всплывающие и вращающиеся камеры, но новый патент от Oppo дает нам еще один интересный результат. До сих пор все всплывающие камеры обычно находились в верхней части телефонов, но патент Oppo, обнаруженный в базе данных CNIPA (Китайская национальная администрация интеллектуальной собственности), дает нам наш первый взгляд на боковую всплывающую камеру.
Oppo с дизайном боковой всплывающей камеры

Патентные эскизы показывают, что модуль камеры с электроприводом расположен с правой стороны телефона. Продуманный дизайн позволяет всплывающей камере сидеть спиной, когда она не используется. Мы также можем видеть на задней панели еще две камеры под всплывающим механизмом, а также светодиодную вспышку, хотя это всего лишь эталонное изображение.
На правой стороне также находится кнопка питания, а на левой - кнопки регулировки громкости и слот для сим-карт. Внизу находится динамик, разъем Type-C и разъем для наушников.

Нет четких указаний относительно того, когда этот патент может дойти до реального телефона, если это вообще произойдет. Компании не превращают все свои патенты в производственные устройства, но, учитывая вкус Oppo к различным всплывающим механизмам, немыслимо, что мы действительно сможем получить его в реальном телефоне рано или поздно.
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