Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце

Презентация Sony CES 2020 начнется в 17:00 по тихоокеанскому времени 6 января (в следующий вторник). Компания обещает «уникальное видение будущего, объединяющее творческий потенциал и технологии, как никогда прежде, чтобы вызвать новые ощущения и эмоции».
Как всегда, Sony хорошо понимает, о чем пойдет речь. Вероятность того, что PlayStation 5 будет представлена на видном месте, очень высока - ожидается, что консоль следующего поколения выйдет в праздничный сезон этого года.
На прошлогодней выставке CES Sony сообщила, что продала 91,6 млн. приставок PS4 по всему миру. Он также продемонстрировал свои первые 8K телевизоры и обещал поддержку AirPlay 2. Компания также сосредоточилась на аксессуарах Bluetooth, таких, как новые колонки Extra Bass и поддержка Alexa для своих наушников WH-1000, но телефонов не было.
В последнее время много говорят о «Sony Xperia 3» - новом флагмане с Snapdragon 865 и (возможно) с шестью камерами. Есть также средний смартфон на базе Snapdragon 765. Тем не менее, есть вероятность, что мы увидим эти телефоны на MWC или даже IFA - CES не является популярным местом для телефонов.
Как всегда, Sony хорошо понимает, о чем пойдет речь. Вероятность того, что PlayStation 5 будет представлена на видном месте, очень высока - ожидается, что консоль следующего поколения выйдет в праздничный сезон этого года.
На прошлогодней выставке CES Sony сообщила, что продала 91,6 млн. приставок PS4 по всему миру. Он также продемонстрировал свои первые 8K телевизоры и обещал поддержку AirPlay 2. Компания также сосредоточилась на аксессуарах Bluetooth, таких, как новые колонки Extra Bass и поддержка Alexa для своих наушников WH-1000, но телефонов не было.
В последнее время много говорят о «Sony Xperia 3» - новом флагмане с Snapdragon 865 и (возможно) с шестью камерами. Есть также средний смартфон на базе Snapdragon 765. Тем не менее, есть вероятность, что мы увидим эти телефоны на MWC или даже IFA - CES не является популярным местом для телефонов.