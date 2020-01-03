ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:00
Тизер OnePlus Concept One с невидимой камерой
15:56
Патент Oppo раскрывает смартфон с боковой всплывающей камерой
14:00
Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце
12:00
Samsung Galaxy Note 10 получает январское обновление безопасности перед пикселями
10:00
Huawei расширит свою экосистему мобильных услуг в 2020 году
06:05
Oppo, vivo и Xiaomi запускают системы беспроводной передачи файлов
21:30
Xiaomi Mi Mix Alpha задерживается на неопределенный срок
19:30
Обновление Samsung Galaxy Note 9 до Android 10 теперь широко доступно
17:19
Xiaomi готовит более мощные версии Redmi K30 5G и Redmi Note 8
15:30
Новая функция iOS 13 позволила десяткам миллионов пользователей iPhone отключить этот параметр
13:30
Раскрыты официальные цены на Xiaomi Mi Watch Color
11:30
Apple тихо снижает цены на iPad в Китае
09:24
Стала известна дата анонса умных часов Huami Amazfit T-Rex
20:40
Четыре селфи камеры: новый патент Vivo показывает странный дизайн
18:40
Realme будет показывать рекламу на своих телефонах
16:26
В сети появились живые изображения Samsung Galaxy Note10 Lite
13:35
Дата выхода Xiaomi Mi MIX Alpha приближается
11:24
Последний официальный постер демонстрирует переднюю часть Realme X50 5G
08:00
5 смартфонов Xiaomi, от покупки которых лучше отказаться в начале 2020 года
06:30
Сравнение Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8T
02:16
ТОП-10 флагманов в 2020 году
19:13
Супер быстрая windows 10, миф или реальность
16:00
Samsung Galaxy Note 9 получает стабильное обновление Android 10
14:00
Появился патент от Apple с полноэкранным дисплеем и без надреза
12:00
Apple рассматривает BOE как второго по величине поставщика OLED на 2021 год
10:00
Лучшие флагманские смартфоны 2019 года
08:00
Huawei поставила 12 миллионов телефонов серии Mate 30 по всему миру
20:00
Часы Xiaomi Watch Color официально анонсированы
18:00
Рендер Google Pixel 4a отображает эффектный дисплей и квадратный вырез камеры
16:00
Окончательно объявлена дата запуска Redmi K30 5G
13:34
Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года
12:00
Наушники Huawei NovaBuds и другие устройства марки «Nova» в пути
10:00
Лучшие телефоны 2019 года: Победители
 Больше новостей
» » Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце
-

Sony представит «уникальное видение будущего» уже в этом месяце

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
353
Презентация Sony CES 2020 начнется в 17:00 по тихоокеанскому времени 6 января (в следующий вторник). Компания обещает «уникальное видение будущего, объединяющее творческий потенциал и технологии, как никогда прежде, чтобы вызвать новые ощущения и эмоции».

Как всегда, Sony хорошо понимает, о чем пойдет речь. Вероятность того, что PlayStation 5 будет представлена на видном месте, очень высока - ожидается, что консоль следующего поколения выйдет в праздничный сезон этого года.

На прошлогодней выставке CES Sony сообщила, что продала 91,6 млн. приставок PS4 по всему миру. Он также продемонстрировал свои первые 8K телевизоры и обещал поддержку AirPlay 2. Компания также сосредоточилась на аксессуарах Bluetooth, таких, как новые колонки Extra Bass и поддержка Alexa для своих наушников WH-1000, но телефонов не было.
В последнее время много говорят о «Sony Xperia 3» - новом флагмане с Snapdragon 865 и (возможно) с шестью камерами. Есть также средний смартфон на базе Snapdragon 765. Тем не менее, есть вероятность, что мы увидим эти телефоны на MWC или даже IFA - CES не является популярным местом для телефонов.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle