Samsung Galaxy Note 10 получает январское обновление безопасности перед пикселями

Медленно, но верно, Google теряет один из ключевых пунктов продажи своих пикселей - самые быстрые обновления безопасности на рынке (в мире Android). В то время как поисковому гиганту необъяснимым образом удалось откатить свои последние пару таких обновлений, Samsung обедает.
Galaxy Note 10 получил обновление безопасности декабря в ноябре, и теперь тот же телефон получает обновление января уже.
Январское обновление Note10 в настоящее время отсутствует для устройств, приобретенных в Германии. После его установки вы будете на версии программного обеспечения N970FXXS1BSLD. Ничто иное не меняется, кроме исправлений безопасности, кажется, что нет никаких новых функций. Тем не менее, это хорошее обновление, и невероятно своевременное.
Как обычно, развертывание, скорее всего, будет поэтапным, поэтому может пройти несколько дней, прежде чем на вашем Note 10 появится всплывающее уведомление. Мы ожидаем, что это скоро доберется до других стран.
Хотя неудивительно, что к высокопроизводительному Note 10 относятся так, имейте в виду, что обновление безопасности, выпущенное в январе 2020 года, уже распространено на Galaxy A10, A10s, A20, A30, A50 и Galaxy Tab S5e.
Galaxy Note 10 получил обновление безопасности декабря в ноябре, и теперь тот же телефон получает обновление января уже.
Январское обновление Note10 в настоящее время отсутствует для устройств, приобретенных в Германии. После его установки вы будете на версии программного обеспечения N970FXXS1BSLD. Ничто иное не меняется, кроме исправлений безопасности, кажется, что нет никаких новых функций. Тем не менее, это хорошее обновление, и невероятно своевременное.
Как обычно, развертывание, скорее всего, будет поэтапным, поэтому может пройти несколько дней, прежде чем на вашем Note 10 появится всплывающее уведомление. Мы ожидаем, что это скоро доберется до других стран.
Хотя неудивительно, что к высокопроизводительному Note 10 относятся так, имейте в виду, что обновление безопасности, выпущенное в январе 2020 года, уже распространено на Galaxy A10, A10s, A20, A30, A50 и Galaxy Tab S5e.