Huawei расширит свою экосистему мобильных услуг в 2020 году

Новогоднее решение Huawei на 2020 год - создание HMS, мобильных сервисов Huawei. Они нацелены на то, чтобы заменить функциональность Google Mobile Services, а также добавить новые функции, которые позволят Huawei и разработчикам приложений меньше зависеть от Google.
HMS состоит из 14 сервисов - 9 основных и 5 «растущих» услуг. К ним относится учетная запись Huawei, которая открывает доступ к платежной системе в приложении, отправке сообщений и другим функциям.
Одной из таких функций является Scan Kit, который поддерживает 13 одно- и двумерных штрих-кодов (например, QR-коды). Экосистема мобильных платежей в Китае в значительной степени основана на QR-кодах, в то время как Запад стремится использовать NFC.
Разработчики смогут интегрировать SDK Huawei Mobile Services и заменить Google SDK. Как показало то, что произошло в Турции, стране не нужно вести торговую войну, чтобы потерять доступ к службам Google.
HMS состоит из 14 сервисов - 9 основных и 5 «растущих» услуг. К ним относится учетная запись Huawei, которая открывает доступ к платежной системе в приложении, отправке сообщений и другим функциям.
Одной из таких функций является Scan Kit, который поддерживает 13 одно- и двумерных штрих-кодов (например, QR-коды). Экосистема мобильных платежей в Китае в значительной степени основана на QR-кодах, в то время как Запад стремится использовать NFC.
Разработчики смогут интегрировать SDK Huawei Mobile Services и заменить Google SDK. Как показало то, что произошло в Турции, стране не нужно вести торговую войну, чтобы потерять доступ к службам Google.