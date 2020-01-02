Xiaomi Mi Mix Alpha задерживается на неопределенный срок

Еще в сентябре Xiaomi сделал заголовки с объявлением его Mi Mix Alpha, первый телефон с футуристическим дизайном. Ожидалось, что концепт устройства прибудет в декабре в ограниченных количествах, а запрашиваемая цена - 2 800 долл. США / 2 500 евро, но это не сработало. В новой разработке Xiaomi подтвердила, что Mix Alpha будет отложена, и дата запуска пока не установлена.
В прошлом месяце телефон появился в интернет-магазине Xiaomi, а Tmall - в качестве заполнителя без предварительного заказа или покупки. Во время запуска Mix Alpha генеральный директор Xiaomi упомянул, что телефон будет производиться только в ограниченных количествах, учитывая технические трудности с отображением искажений вокруг дисплея, но, похоже, компания недооценила задачу.
Как обычно, мы будем в поисках дополнительной информации о Mi Mix Alpha и ее ожидаемом запуске и будем держать вас в курсе.
В прошлом месяце телефон появился в интернет-магазине Xiaomi, а Tmall - в качестве заполнителя без предварительного заказа или покупки. Во время запуска Mix Alpha генеральный директор Xiaomi упомянул, что телефон будет производиться только в ограниченных количествах, учитывая технические трудности с отображением искажений вокруг дисплея, но, похоже, компания недооценила задачу.
Как обычно, мы будем в поисках дополнительной информации о Mi Mix Alpha и ее ожидаемом запуске и будем держать вас в курсе.