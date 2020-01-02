Обновление Samsung Galaxy Note 9 до Android 10 теперь широко доступно

Компания Samsung выпустила стабильную версию Android 10 для Galaxy Note 9 в канун Нового года, но она была только для тех, кто был зачислен в бета-версию программы. Теперь обновление распространяется на всех пользователей, которые используют Android Pie на своем Note 9.Обновление поставляется с номером версиии в настоящее время отправляется в Германию. В ближайшие дни развертывание должно распространиться на другие регионы.Люди, живущие в Германии, могут попробовать загрузить обновление, перейдя в меню «> «. И, если вы не являетесь пользователем бета-версии Note 9, проживающим в другой стране, и уже получили стабильную версию Android 10, сообщите нам об этом.