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Xiaomi готовит более мощные версии Redmi K30 5G и Redmi Note 8

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MobilZone / Гаджеты
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Суббренд Xiaomi Redmi может представить новые версии двух своих самых продаваемых телефонов. Вариант Redmi K30 5G был сертифицирован с 10 ГБ ОЗУ, в то время, как обычный Redmi Note 8 теперь лицензируется с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти.
Обе записи были одобрены в соответствии с китайским нормативным документом TENAA, где две модели получили свои спецификации обновлены.

Кроме памяти, больше ничего нового - Redmi K30 5G имеет чипсет Snapdragon 765G, четыре камеры и два отверстия для двойных селфи-камер. Redmi Note 8 также имеет четыре датчика на спине, но он относится к средней категории - работает на Snapdragon 665 и стоит всего лишь CNY999 ($ 140) на домашнем рынке.
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