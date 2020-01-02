Новая функция iOS 13 позволила десяткам миллионов пользователей iPhone отключить этот параметр

Некоторые приложения требуют постоянного отслеживания данных о местоположении пользователя

Эти всплывающие уведомления, чтобы отключить отслеживание местоположения, пугают некоторых пользователей iPhone

«Мы искренне верим, что Apple в наибольшей степени заинтересована в интересах пользователя», - сказал руководитель. «И мы ценим, что они слушали нас, когда мы поднимали эти вопросы. Мы считаем, что иногда есть просто непредвиденные последствия действий, которые они предпринимают».

«Apple не построила бизнес-модель, основанную на знании местоположения клиента или расположения его устройства».

«Когда я указываю «Всегда разрешать», я не имею в виду «всегда разрешать, пока вы в следующий раз не спросите меня». Это немного глупо, что вас будут неоднократно переспрашивать, когда вы уже раз что-то позволили. Почему они думают, что я передумал?»

Apple выпустила iOS 13 в сентябре; одной из новых функций, которые он принес пользователям iPhone, стало уведомление, напоминающее им, сколько раз конкретное приложение отслеживало их местоположение за последние три дня. Затем он спрашивает, хочет ли пользователь продолжать разрешать приложению отслеживать свои данные о местоположении. Например, пользователь iPhone мог получить уведомление, в котором говорилось: «Карты Google использовали ваше местоположение 120 раз в фоновом режиме за последние три дня. Вы хотите продолжить разрешать использование фонового местоположения?» The Wall Street Journal говорит, что после выхода iOS 13 «десятки миллионов» пользователей iPhone заблокировали возможность приложений отслеживать их в фоновом режиме. Для этой информации в газете упоминается компания под названием Location Sciences, «которая проверяет точность и качество данных о местоположении, используемых в рекламе с таргетингом на близость», согласно ее веб-сайту.Похоже, что многие пользователи iPhone не знали, что их местоположение отслеживалось в фоновом режиме некоторыми приложениями, которые они установили на своих телефонах, то есть до тех пор, пока они не получили эти уведомления. Летом прошлого года Wall Street Journal обнаружил, что 99% приложений для iOS, на которые он смотрел, содержали сторонние трекеры, которые собирали личные данные для рекламы, маркетинга и аналитики. 79 из 80 приложений, перечисленных в рекламном разделе под названием «Приложения, которые мы любим», включали как минимум один сторонний трекер, в среднем четыре.Новые всплывающие уведомления, ссылающиеся на данные местоположения, расстроили некоторых разработчиков, которые предлагают приложения, всегда зависящие от местоположения пользователей iOS. Семь из этих разработчиков совместно отправили электронное письмо генеральному директору Apple Тиму Куку в августе с жалобой на то, что уведомления iOS 13 могут ограничивать количество установок, которые получают их приложения. Одно из этих приложений, Life360, позволяет членам семьи отслеживать местоположения друг друга в случае необходимости вызвать скорую помощь. Еще одно из этих приложений - Tile; Это приложение предназначено, чтобы помочь пользователям найти ключи, электронные устройства и другие портативные элементы. Оба этих приложения должны всегда иметь возможность отслеживать местоположение пользователей, и разработчики разочарованы тем, что Apple предоставляет свой собственный Find My приложение небольшое преимущество. В то время, как последнему также необходимо постоянно отслеживать пользователей, Apple не рассылает всплывающие уведомления для этого приложения, как для других.Крис Халлс, соучредитель и генеральный директор Life360, не сердится на Apple, и при этом он не думает, что компания делает это, чтобы принести пользу своему собственному приложению для отслеживания.В то время, как Tile не стал комментировать, представитель Apple заявил, чтоИнформация, которую собирают эти приложения, продается рекламодателям, розничным сетям и даже хедж-фондам, которые используют эти данные для определения тенденций потребителей.Место отслеживания предоставляет более точные данные о намерениях потребителя. Например, Джон Доу может зайти в Google и найти несколько книг, связанных с диетами. Но информация о местоположении может показать, что мистер Доу действительно любит есть в KFC, McDonald's и Wendy's.Некоторые пользователи iPhone расстроены, потому что установка их трубки на «Всегда разрешать» для всплывающих уведомлений не останавливает напоминания, которые появляются каждые несколько дней. Один пользователь iPhone по имени Кори Террио говорит:И даже если пользователь iPhone перестает разрешать некоторым приложениям отслеживать его или ее, обычно есть некоторые приложения, для которых пользователь продолжит разрешать отслеживание местоположения. И эти приложения будут отправлять данные о местоположении рекламодателям.