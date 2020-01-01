Четыре селфи камеры: новый патент Vivo показывает странный дизайн

2019 год был похож на одно большое сражение против вырезов на дисплее, и дисплеи с отверстиями кажутся одними из победителей. С другой стороны, все чаще встречаются установки с двумя, тремя и четырьмя камерами. Возможно, китайская компания Vivo хотела извлечь выгоду из этих тенденций, потому что она выпустила новый патент с четырьмя вырезами для камеры.
Да, это верно - не одна, не две, даже не три, а четыре камеры для селфи. Новый патент, обнаруженный TigerMobiles, на самом деле описывает три различных способа работы телефона с четырьмя камерами для селфи.
Одна такая модель оснащена двумя камерами, каждая из которых находится в верхнем правом и верхнем левом углу дисплея, а между датчиками видна полоска дисплея. Другая аналогична: в каждом верхнем углу есть кластер из двух камер, вроде Galaxy S10 Plus. Последний - самый причудливый, с отверстием в каждом из четырех углов.
Патент Vivo на самом деле не говорит о том, какие функциональные возможности могут предложить его дизайны, поэтому возникает вопрос - зачем именно вам нужны четыре камеры для селфи? На ум приходит несколько возможностей: разница в положении камер может улучшить 3D-отображение глубины, или, возможно, какое-нибудь умное программное обеспечение для сшивания может создать псевдо-широкоугольные группы.
К сожалению, причина появления нескольких селфи-камер до сих пор выглядит как тяжелая битва. У современных телефонов нет проблем с измерением глубины, и даже двойной вырез S10 Plus не предлагает никакой специальной функциональности.
Конечно, патент не является доказательством того, что Vivo разрабатывает такой телефон или когда-либо будет, он, скорее всего, будет непростым делом. По крайней мере, это интересная идея, которая раздвигает границы современного мобильного ландшафта.
Да, это верно - не одна, не две, даже не три, а четыре камеры для селфи. Новый патент, обнаруженный TigerMobiles, на самом деле описывает три различных способа работы телефона с четырьмя камерами для селфи.
Одна такая модель оснащена двумя камерами, каждая из которых находится в верхнем правом и верхнем левом углу дисплея, а между датчиками видна полоска дисплея. Другая аналогична: в каждом верхнем углу есть кластер из двух камер, вроде Galaxy S10 Plus. Последний - самый причудливый, с отверстием в каждом из четырех углов.
Патент Vivo на самом деле не говорит о том, какие функциональные возможности могут предложить его дизайны, поэтому возникает вопрос - зачем именно вам нужны четыре камеры для селфи? На ум приходит несколько возможностей: разница в положении камер может улучшить 3D-отображение глубины, или, возможно, какое-нибудь умное программное обеспечение для сшивания может создать псевдо-широкоугольные группы.
К сожалению, причина появления нескольких селфи-камер до сих пор выглядит как тяжелая битва. У современных телефонов нет проблем с измерением глубины, и даже двойной вырез S10 Plus не предлагает никакой специальной функциональности.
Конечно, патент не является доказательством того, что Vivo разрабатывает такой телефон или когда-либо будет, он, скорее всего, будет непростым делом. По крайней мере, это интересная идея, которая раздвигает границы современного мобильного ландшафта.