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Realme будет показывать рекламу на своих телефонах

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MobilZone / Гаджеты / Интернет
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Одним из наиболее спорных аспектов опыта использования программного обеспечения MIUI на телефонах Xiaomi и Redmi в таких местах, как Индия, является широкое использование рекламы во всем мире. Но похоже, что привлекательность внедрения рекламы в ваш программный интерфейс слишком высока, потому что теперь Realme делает это тоже.

Realme как бренд - это ответвление Oppo, которое явно стремится конкурировать, в первую очередь, с Xiaomi (и в основном с его суббрендом Redmi), и до сих пор отлично справляется. Теперь, однако, он представит рекламу в своем пользовательском интерфейсе в Индии, которую он украдкой называет «рекомендацией коммерческого контента».

Все телефоны Realme, работающие с ColorOS 6 и выше, получат обновления, позволяющие включить рекламу. Содержание рекомендации будет продвигать приложения и коммерческие ссылки. Объявления появятся в приложении Phone Manager и на странице проверки безопасности после установки новых приложений. Очевидно, что рекламная система будет «обеспечивать защиту вашей конфиденциальности и соблюдение соответствующих законов и правил», согласно Realme.
К счастью, есть простой способ полностью отключить эти объявления - и это одна из областей, где Realme делает все правильно с самого начала, в отличие от Xiaomi, который изначально не предлагал такого переключения.

На вашем телефоне Realme вам просто нужно перейти в «Настройки»> «Дополнительные настройки»> «Получить рекомендации» и щелкнуть выключателем. Реклама будет включена по умолчанию, как вы можете себе представить, и мы совершенно уверены, что не использовали слово «реклама» в меню «Настройки» специально. Поэтому, если вы не любите погружаться в каждое меню и подменю на вашем телефоне или читаете об этом в Интернете, вы, вероятно, даже не узнаете, что есть способ отключить рекламу.

Несмотря на это, похвально, что Realme включил эту опцию, и, надеемся, размещение рекламы со временем не станет более раздражающим. В своем официальном заявлении компания подразумевает, что реклама необходима для поддержания здоровой и устойчивой бизнес-модели.
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