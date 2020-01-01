В сети появились живые изображения Samsung Galaxy Note10 Lite

Около двух недель назад мы увидели рендеры Samsung Galaxy Note 10 Lite, которые показали его дизайн. Теперь мы смотрим на его живые изображения, которые подтверждают предыдущие утечки дизайна.
Как видно из рисунков ниже, Galaxy Note10 Lite будет оснащен центральным дисплеем с перфорацией и оснащен тремя камерами сзади, размещенными внутри прямоугольной пластины в верхнем левом углу. Тем не менее, глянцевая задняя панель не имеет сканера отпечатков пальцев, а это означает, что мы, скорее всего, рассматриваем решение на дисплее.
Galaxy Note10 Lite будет иметь кнопку питания и регулятор громкости на правой стороне, и он будет поставляться с S-Pen, который, как говорят, поддерживает Bluetooth 5.1.
От Samsung пока нет сведений о Galaxy Note10 Lite, но утечка информации с прошлой недели обнародовала его полную спецификацию, которая включает в себя Exynos 9810 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.
Note10 Lite будет выставлять напоказ экран 6,7 "FHD + AMOLED и будет заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.
С точки зрения оптики, Note10 Lite будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру спереди внутри отверстия, а основная 12-мегапиксельная камера, расположенная сзади, соединена с 12-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельными сверхширокими модулями.
По слухам, Galaxy Note10 Lite будет стоить € 610 и станет официальным в любой день.
Как видно из рисунков ниже, Galaxy Note10 Lite будет оснащен центральным дисплеем с перфорацией и оснащен тремя камерами сзади, размещенными внутри прямоугольной пластины в верхнем левом углу. Тем не менее, глянцевая задняя панель не имеет сканера отпечатков пальцев, а это означает, что мы, скорее всего, рассматриваем решение на дисплее.
Galaxy Note10 Lite будет иметь кнопку питания и регулятор громкости на правой стороне, и он будет поставляться с S-Pen, который, как говорят, поддерживает Bluetooth 5.1.
От Samsung пока нет сведений о Galaxy Note10 Lite, но утечка информации с прошлой недели обнародовала его полную спецификацию, которая включает в себя Exynos 9810 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.
Note10 Lite будет выставлять напоказ экран 6,7 "FHD + AMOLED и будет заряжать аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.
С точки зрения оптики, Note10 Lite будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру спереди внутри отверстия, а основная 12-мегапиксельная камера, расположенная сзади, соединена с 12-мегапиксельным телеобъективом и 12-мегапиксельными сверхширокими модулями.
По слухам, Galaxy Note10 Lite будет стоить € 610 и станет официальным в любой день.