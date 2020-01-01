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Дата выхода Xiaomi Mi MIX Alpha приближается

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MobilZone / Гаджеты
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В сентябре прошлого года Xiaomi сняла завесу с концептуальных телефонов Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi MIX Alpha. Компания продала Mi 9 Pro 5G, но Mi MIX Alpha, оснащенная изумительным дисплеем, еще не вышла на рынок. Недавно Mi MIX Alpha был обнаружен на сторонних сайтах розничной торговли, таких как Taobao и Tmall. Свежий отчет на Abacus News предполагает, что дата выхода Mi MIX Alpha может приближаться.

Согласно публикации, компания Xiaomi узнала, что еще не зафиксировала дату выхода Mi MIX Alpha, но поделится ею как можно скорее. Даже при том, что это было перечислено на вышеупомянутых сторонних посредниках, устройство не было доступно для покупки.

Концептуальный телефон Xiaomi MI MIX Alpha по цене 19 999 юаней (~ 2280 долларов США) является самым дорогим флагманом компании. Это, вероятно, будет доступно в ограниченном количестве, так как компания заявляла на запуске устройства, что оно не будет массово производиться. Ожидается, что концептуальный телефон выйдет в декабре, но его появление, похоже, было отложено из-за технических сложностей, связанных с его уникальным дизайном.

Xiaomi Mi MIX Alpha Технические характеристики

Mi MIX Alpha является смартфоном с 5G, на Snapdragon 855+ и с 12 ГБ оперативной памяти. Он имеет внутреннюю память 512 ГБ UFS 3.0. На устройстве нет слота для карт памяти microSD. Операционная система Android 10 на основе MIUI 11 поставляется с предустановленной версией устройства. Mi MIX Alpha получает питание от 4050 мАч, поддерживающего зарядку 40 Вт.

Mi MIX Alpha оснащен 7,92-дюймовым гибким дисплеем S-AMOLED. Он поддерживает разрешение 2088 х 2250 пикселей. Устройство оснащено двойной камерой со светодиодной вспышкой, которая включает в себя основной объектив на 108 мегапикселей, телеобъектив на 12 мегапикселей с лазерной автофокусировкой и 2-кратным оптическим зумом, а также сверхширокий объектив на 20 мегапикселей с лазерной автофокусировкой. На устройстве нет селфи-камеры, и ей не хватает 3,5-мм аудиоразъема. Функции подключения, доступные на Mi MIX Alpha, включают Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC и USB-C. Он также оснащен сканером отпечатков пальцев на экране.
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