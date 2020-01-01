Последний официальный постер демонстрирует переднюю часть Realme X50 5G

На прошлой неделе Realme показали несколько постеров X50 5G, которые раскрыли дизайн смартфона и подтвердили четыре модуля задней камеры и боковой считыватель отпечатков пальцев. Сегодня компания поделилась новым имиджем, который показывает нам переднюю часть X50 5G.
Ранее опубликованный плакат Realme показал, что X50 5G будет оснащен дисплеем с отверстием в форме таблетки в верхнем левом углу для двойной селфи-камеры. Но изображение, предоставленное Realme сегодня, предлагает более четкий вид и демонстрирует тонкие рамки, окружающие дисплей телефона с трех сторон - слева, справа и сверху.
X50 5G будет представлен 7 января, и компания уже подтвердила несколько своих характеристик - Snapdragon 765G SoC, двухдневное время автономной работы и улучшенную быструю зарядку VOOC 4.0.
Компания официально не раскрыла все спецификации, но, если верить недавней утечке, мы увидим, что X50 5G появится с 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + 120 Гц с батареей 4500 мАч, которая будет заряжаться через USB-порт.
Для фотографирования X50 5G будет иметь двойную настройку камеры (32-мегапиксельная + 8-мегапиксельная) на передней панели и четырехмодульную настройку (64-мегапиксельная + 13-мегапиксельная телеобъектив + 8-мегапиксельная сверхширокая + 2-мегапиксельная макросъемка) на задней панели.
По слухам, смартфон поставляется в трех конфигурациях памяти - 6 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ по цене 2199 юаней (315 долларов США / 280 евро), 2499 китайских юаней (360 долларов США / 320 евро) и 2799 китайских юаней ( 400 долларов / 360 евро) соответственно.
Ранее опубликованный плакат Realme показал, что X50 5G будет оснащен дисплеем с отверстием в форме таблетки в верхнем левом углу для двойной селфи-камеры. Но изображение, предоставленное Realme сегодня, предлагает более четкий вид и демонстрирует тонкие рамки, окружающие дисплей телефона с трех сторон - слева, справа и сверху.
X50 5G будет представлен 7 января, и компания уже подтвердила несколько своих характеристик - Snapdragon 765G SoC, двухдневное время автономной работы и улучшенную быструю зарядку VOOC 4.0.
Компания официально не раскрыла все спецификации, но, если верить недавней утечке, мы увидим, что X50 5G появится с 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем FHD + 120 Гц с батареей 4500 мАч, которая будет заряжаться через USB-порт.
Для фотографирования X50 5G будет иметь двойную настройку камеры (32-мегапиксельная + 8-мегапиксельная) на передней панели и четырехмодульную настройку (64-мегапиксельная + 13-мегапиксельная телеобъектив + 8-мегапиксельная сверхширокая + 2-мегапиксельная макросъемка) на задней панели.
По слухам, смартфон поставляется в трех конфигурациях памяти - 6 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ по цене 2199 юаней (315 долларов США / 280 евро), 2499 китайских юаней (360 долларов США / 320 евро) и 2799 китайских юаней ( 400 долларов / 360 евро) соответственно.