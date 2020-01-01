Последний официальный постер демонстрирует переднюю часть Realme X50 5G

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Apple рассматривает BOE как второго по величине поставщика OLED на 2021 год

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Рендер Google Pixel 4a отображает эффектный дисплей и квадратный вырез камеры

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Лучшие флагманские телефоны-убийцы 2019 года

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Лучшие телефоны 2019 года: Победители

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Топ 5 смартфонов, которые дешевле, при этом, не уступают флагманам.

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В новом флагмане Xiaomi Mi 10 будет установлен аккумулятор с мощной емкостью

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Линейка iPhone 2020 будет лучшим шагом от Apple

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Рендер показывает дизайн задней камеры Samsung Galaxy S11 + / S20 +

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Vivo запатентовал несколько четырёхмодульных смартфонов

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Первые рендеры iPad Pro 2020 показывают тройные камеры

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Стала известна дата выхода Huawei Mate X следующего поколения

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Стала известна дата выхода Samsung Galaxy S11 и Galaxy Fold 2

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