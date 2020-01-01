Сравнение Xiaomi Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 8T

самый высший балл набрал Xiaomi Redmi Note 8 Pro — 282888.

Интересно, что модель Note 8 выиграла оценку на удобство использования у новой модели Note 8T.

По анализу производительности (CPU), графики и работоспособности рабочей памяти (MEM) выигрывает модель Pro, второе место у Note 8T и третье у Note 8.





у Redmi Note 8 Pro — 6,53? IPS дисплей с разрешением 2 340?1 080 пикселей;

у Note 8T — 6,53? экран с матрицей IPS с разрешением 1080 x 2340р;

у Redmi Note 8 — 6,3? IPS с разрешением 2 340?1 080р.









Тест AnTuTu линейки Redmi Note 8 показал следующие результаты:Все смартфоны выполнены к стеклянном корпусе, защищенном по стандарту Gorilla Glass 5. А всю переднюю часть занимает экран внушительных размеров:Визуально можно заметить, что у новинки Note 8T рамки экрана чуть шире. Экран занимает 88,3%, когда Note 8 и 8Pro — 90%.Что касается камер, у Redmi Note 8 и 8T идентичная система камер — 48/8/2/2 Мп. А у старшей модели разрешение основного датчика составляет 64 Мп. В целом, характеристики Redmi Note 8T не изменились, а главным нововведением стала функция NFC.Если вам нужен упор на игровую составляющую, то выбор однозначно падает на Редми Ноут 8 Про. Он оснащен мощным процессором Helio G90T и набрал наибольшее количество баллов по AnTuTu.Выбирая между двумя младшими моделями, конечно более выигрышным остается новый смартфон. Здесь технология бесконтактных оплат и чуть более яркие снимки.