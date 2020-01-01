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ТОП-10 флагманов в 2020 году

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MobilZone
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Можете представить свою жизнь без смартфона? По данным исследовательских центров, по всему миру сегодня используется более 5 млрд мобильных устройств, что красноречиво говорит об их необходимости.


Поскольку производители беспрестанно выпускают новые модели, у потребителей постоянно возникает соблазн купить усовершенствованный гаджет. Интерес к смартфонам повышается накануне новогодних праздников: такой подарок мечтают получить миллионы.   

Кто в ТОПе?

Ведущие производители электроники обещают, что новые флагманские серии не разочаруют пользователей. Внимания заслуживают:
  • Новые версии и модификации Apple. Устройства iPhone традиционно задают тон в мобильной моде, и в скором времени стоит ожидать выхода очередного iPhone 11s или iPhone 12 в разных вариациях. Свежие «яблочные» девайсы, iPhone 11 и 11 Pro, как и предыдущие модели Xr и Xs, можно найти в специализированных и таких онлайн-гипермаркетах, как Kasta.
  • Мощные многофункциональные модели Galaxy S10 и S10+ от Samsung. Высокая цена устройств оправдана высокой надежностью и фантастическими возможностями. В новом сезоне пользователей ожидает премьера Galaxy S11 и S11+. 
  • Новинки Huawei. Несмотря на все неприятности, китайский производитель продолжает оставаться одним из лидеров рынка. В полюбившемся многим Huawei P30 Pro впечатляют OLED-дисплей, тройная камера и многочисленные фишки. В молодежной среде востребован Honor 20 Pro – его любят за оригинальный дизайн и крутые камеры.
  • Очередные флагманы Xiaomi. Азиатский производитель умеет выпускать надежные аппараты по конкурентным ценам, и модели Mi 9 с AMOLED-экраном – отличное тому доказательство. Лайт-версия девайса (Mi 9 Lite) оснащена энергоэффективным процессором и емкостным аккумулятором.

Как выбрать девайс?

  • Обратите внимание на дисплей – устраивают ли вас размер и разрешение? Если будете смотреть видео, читать, проводить время за играми, стоит потратиться на экран с улучшенными характеристиками – позаботьтесь о зрении.
  • Важный момент – производительность и объём памяти. Если устройство нужно только для того, чтобы звонить и время от времени просматривать электронную почту, подойдет бюджетная модель.
  • Убедитесь, что функциональность понравившейся модели полностью удовлетворяет ваши потребности. Активным пользователям мало стандартных опций. Для некоторых может оказаться полезным телефон со сканером лица, например такой как здесь, который позволяет ускорить разблокировку экрана и даже онлайн-расчеты.
  • Для некоторых покупателей критичный фактор – емкость батареи, от которой зависит, сколько времени девайс проработает без подзарядки. Производители предлагают модели, у которых ресурс превышает 4000 мАч.
Смартфон – сложное и недешевое устройство, которое покупается обычно не на один год. Поэтому при выборе стоит руководствоваться не только эмоциями: откройте каталог и потратьте полчаса на то, чтобы изучить характеристики устройств.
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