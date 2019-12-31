Samsung Galaxy Note 9 получает стабильное обновление Android 10

В прошлом месяце компания Samsung выпустила бета-версию One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy Note 9, и теперь она выпускает стабильную сборку Android 10 для своего флагмана 2018 года.
Однако, обновление, спортивная версия N960FXXU4DSLB, в настоящее время доступно только для тех, кто участвовал в бета-программе, и весит всего 100 МБ.
Если вы зарегистрированы в бета-программе, вы можете загрузить стабильную сборку на Note 9, перейдя в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» .
Те из вас, кто не участвовал в бета-программе и использует Android Pie, должны ожидать обновления Android 10 в ближайшее время.
Однако, обновление, спортивная версия N960FXXU4DSLB, в настоящее время доступно только для тех, кто участвовал в бета-программе, и весит всего 100 МБ.
Если вы зарегистрированы в бета-программе, вы можете загрузить стабильную сборку на Note 9, перейдя в меню «Настройки» > «Обновление программного обеспечения» .
Те из вас, кто не участвовал в бета-программе и использует Android Pie, должны ожидать обновления Android 10 в ближайшее время.